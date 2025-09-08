Bekeményít a NAV: sokszorosára növekedett az illegális dohánykereskedelem – Nyugaton veszik, Keleten gyártják a hamis cigit

Magyarországon évente mintegy egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba, melynek kétharmada hamisított termék – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Illegális Dohány Elleni Munkacsoportja (IDEM) és a Philip Morris Magyarország Kft. (PMHU) közös sajtótájékoztatóján, amelyet az AI Summit Konferencián tartottak. A szervezetek bemutatták az IDEM-projektet, amely az illegális dohánytermék-kereskedelem visszaszorítását célozza.

A cél az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása / Fotó: AFP

A PMHU adószabályozási főosztályvezetője, Pozsgai Zoltán hangsúlyozta: míg korábban mindössze 1–2 százalék volt az illegális cigaretta aránya, ma már 10 százalék körül mozog. Az évente elérhető 600–700 millió szál hamis termék nagy kihívás a hatóságok számára. „Új dimenziók nyíltak a cigarettahamisítás terén, és a szervezett bűnözés egyik fő tevékenységévé vált” – fogalmazott.

Drónok, dupla falú kamionok, online rendelés

Az illegális cigarettagyártók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Varga Sándor pénzügyőr ezredes, az IDEM vezetője elmondta: a hamis termékek földön, vízen és levegőben egyaránt eljutnak a fogyasztókhoz, gyakran teherautók rejtekfalaiban vagy drónok segítségével. Az online platformokon pedig bárki könnyedén rendelhet illegális cigarettát, megkerülve a hivatalos trafikrendszert.

Sokmilliárdos fogások

A NAV az elmúlt évben egy összehangolt akcióban 41 helyszínen csapott le, melynek során 156 tonna dohányt, 1 millió doboz cigarettát, valamint 2000 raklapnyi alapanyagot foglaltak le összesen 24 milliárd forint értékben. Magyarországon évente öt-hat illegális dohánygyárat számolnak fel, az Európai Unióban pedig 100–130 hasonló üzemet zárnak be, ezek közül 40–50 Lengyelországban található.

Ez hajtja az illegális piacot

A szakértők szerint az illegális cigarettakereskedelem növekedésének legfőbb oka a jövedéki adó emelése, amely a hivatalos árak növekedésével erősíti a keresletet az olcsóbb, hamis termékek iránt. Emellett a gyártáshoz szükséges gépek és alapanyagok könnyen beszerezhetők, sokszor Kínából, így a bűnszervezetek képesek fél áron kielégíteni a fogyasztói igényeket.