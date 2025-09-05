Deviza
Elképesztő, mit művelt most a forint, évek óta nem történt ilyen: veri a dollárt, nagy csúcsot döntött az árfolyam

A forint pénteken több mint kétéves csúcsra erősödött a dollárral szemben, 334,6 forintos jegyzéssel, miközben az euróval és a svájci frankkal szemben is erősödést mutatott. A dollár gyengülése és a kedvező nemzetközi hangulat támogatta a hazai devizát, miközben a befektetők figyelme az amerikai gazdasági adatokra összpontosul.
Zováthi Domokos
2025.09.05, 14:32
Frissítve: 2025.09.05, 15:15

A forint az amerikai dollárral szemben több mint kétéves csúcsra erősödött pénteken, 334,6 forintos jegyzéssel. Ez az árfolyam az utolsó alkalommal 2023 júliusában volt megfigyelhető. Az euróval szemben is erősödött a magyar deviza, 392,6 forintos árfolyammal kezdte a délutánt a kereszt. 

3d,Illustration,Falling,Us,Dollar,Bills,Isolated,Transparent,Backdrop pénzeső dollár forint
Veri a forint a dollárt / Fotó: Gualtiero Boffi / Shutterstock

A forint lendületét, az elmúlt hetekhez hasonlóan, a dollár gyengélkedése adja, a DXY dollárindex 0,6 százalékos napi mínuszban jár, az euró-dollár pedig 0,7 százalékos napi vesztőt jelez az amerikai deviza kárára. A dollár értékvesztésének egyik legfőbb oka, hogy egyre közelebb kerül a Fed szeptember 17-i kamatdöntése, melytől a befektetők túlnyomó többsége, 99,4 százaléka egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít a Fed döntéshozóitól. 

Ez lehet a dollár gyengélkedésének az oka

A napon belüli dollárgyengélkedés oka abban is keresendő lehet, hogy a délután folyamán teszik majd közzé a friss amerikai munkaerőpiaci adatokat, köztük a munkanélküliségi rátát is, melynek alakulása nagyot nyom a latba a Fed kamatpályájának alakításával kapcsolatban.

Ha az amerikai gazdaság egyik pillére, a munkaerőpiac további aggasztó jeleket ad a döntéshozók számára, az bebetonozhatja nemcsak a szeptemberi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat, de akár arra is utalhat, hogy a jegybanknak a következő, októberi ülésén ismét hozzá kell majd nyúlnia a kamatokhoz, ami tovább vágná a fát a dollár alatt.

