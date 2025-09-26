Deviza
Itt a videó, amibe belesápad Ursula von der Leyen: nem tehet semmit Magyarországgal – Orbán Viktornak hatalmasabb barátja van

Az amerikai elnök szerint hazánk földrajzi helyzete miatt nincs valós alternatívája, és nem lenne igazságos, ha Európa felelőssé tenné Budapestet. Donald Trump nyíltan védelmébe vette Magyarországot az orosz olajimport ügyében.
VG
2025.09.26., 16:14

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban tartott beszédében tiszta vizet öntött a pohárba: bár az európai orosz olajimport óriási probléma, nem hajlandó olyan tagállamokat hibáztatni – például Magyarországot és Szlovákiát –, amelyeknek nincs más választása, ha meg akarják őrizni saját energiabiztonságukat. A valódi gond Nyugat-Európával és Brüsszellel van, akik Ukrajna hangos támogatásával párhuzamosan továbbra is kiskapukon keresztül fűtik az orosz gazdaságot.

Donald Trump Orbán Viktor
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor mellé állt az orosz olaj ügyében, mivel az amerikai elnök szerint Magyarország földrajzi kényszerek miatt nem tud máshonnan beszerezni megfelelő mennyiséget / Fotó: AFP

Trump a beszédében leszögezte: Magyarország szárazfölddel körülzárt ország, így nincs tengerpartja, amelyen keresztül globális szállítmányokat tudna fogadni. Mint mondta, Budapestnek egyetlen jelentős olajvezetéke van, és ennek alternatívája gyakorlatilag nem létezik.

Beszéltem Orbán Viktorral, remek ember, közeli barátom. Most nagyon nehéz helyzetben vannak

– fogalmazott az elnök. Hozzátette: Szlovákia is hasonló helyzetben van, így szerinte Európa többi része nem hibáztathatja őket.

A kijelentés különösen fontos, mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég élesen bírálta Magyarországot az orosz olajhoz való ragaszkodás miatt, és jelezte: keményen meg fogják ezért büntetni hazánkat.

Donald Trump nem fogadja el Brüsszel vádaskodását

Az amerikai elnök most nyíltan kiállt Magyarország mellett, mivel a magyar kormány már régóta hangoztatja, hogy az orosz olaj gyors kiváltása fizikai és gazdasági okokból is irreális, szemben más európai tagállamokkal, amelyeknek vannak alternatívái, de mégsem használják ki azokat.

Az amerikai fenyegetés miatt von der Leyen várhatóan ismét napirendre fogja tűzni az energiafüggőség kérdését, ám Trump állásfoglalása biztosíthatja, hogy Brüsszel ne tudja büntetni Magyarországot.

Itt a videó, amibe belesápad Ursula von der Leyen: nem tehet semmit Magyarországgal – Orbán Viktornak hatalmasabb barátja van

