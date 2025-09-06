Zelenszkij átlépett egy határt: le akarta járatni Magyarországot a világ előtt, Trump volt az álca – de árulkodó nyomokat hagyott és csúnyán lebukott

Háborúban álló felek nyilatkozatai gyakran nem ellenőrizhetők és nem tükrözik a valóságot, jól tudja ezt mindenki. Az, hogy ugyanez megtörténik a nemzetközi diplomácia legmagasabb szintjén, már jóval meglepőbb. Ahogy a csütörtöki akció lezajlott és lelepleződött, rendkívül tanulságos: viszonylag gyorsan kiderült az igazság, de nem azonnal. Érdemes végigtekinteni, miképp próbálták meg Magyarországot és Szlovákiát megvádolva félrevezetni a közvéleményt arról, amit Donald Trump mondott egy feszült telefonbeszélgetésben európai vezetőknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, és elgondolkodni azon, milyen következményekkel jár egy ilyen esetben, ha nem érkezik a visszacsatolás.

Donald Trump üzenetének meghekkelése nem sikerült: a nem nyerő páros

A történet stációi következnek.

1. Zelenszkij, Macron: így "irányították át" az amerikai kritikát Magyarországra és Szlovákiára

A Reuters rövidhírével indult, amely a Fehér Ház egy megnevezetlen hivatalnokát idézi a telefonbeszélgetésről, így:

Trump elnök hangsúlyozta, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, amely a háborút finanszírozza – mivel Oroszország egy év alatt 1,1 milliárd euró bevételhez jutott az EU-nak történő üzemanyag-eladásokból.

Ezt Volodimir Zelenszkij a sajtónak már úgy adta tovább, hogy Trump "nagyon boldogtalan" amiért orosz olajat hozat Európa.

Egyebek közt két ország van (aki ezt teszi), tudjuk hogy ezek Magyarország és Szlovákia

– mondta az elnök (akinek hadserege többször megbénította a két tenger nélküli ország orosz olajszállításait, és Brüsszel nem tiltakozott ez ellen). Ráduplázott Emmanual Macron francia elnök, aki szerint jó, hogy Trump megbírálta Szlovákiát és Magyarországot, "mert ezek az országok néha az amerikai adminisztrációhoz való közelségükre alapozva védték az álláspontjukat".

A részletekre figyelők azonnal gyanút foghattak, hogy Donald Trump meghekkelése folyik

A fejlemény azért volt meghökkentő, mert ismeretes: a Barátság kőolajvezetéket megrongáló legutóbbi ukrán támadás után Orbán Viktor levélben tájékoztatta Trump elnököt, aki válaszában kifejtette: "Nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt." Trump külpolitikája közismerten hordoz nagy fordulatokat, de ekkora önellentmondás valószínűtlennek tűnt.