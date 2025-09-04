Ez lehet Magyarország legújabb hídja a Dunán, itt épülhet meg: már kormányhatározat is van az átadás dátumáról

A következő 10 év beruházásait felsoroló kormányhatározatban számos fejlesztés, köztük több híd is helyet kapott, melyek közül alapvető fontosságú lehet az Esztergomot Párkánnyal, illetve azon túl Lévával és Nyitrával összekötő, új Duna-híd építése, amely a teherforgalom elvezetésére alkalmas.

A teherkompot válthatja ki az új Duna-híd Esztergomnál / Fotó: 24 óra

A teherforgalom miatt van szükség az új Duna-hídra

Erre már csak azért is nagy szükség van, mert mint arra a Kemma összefoglalója rámutat, Komárom-Esztergom vármegye határmegyeként jelentős teherforgalmat bonyolít Szlovákia felé, ám a teherforgalom Esztergom térségbeli elvezetésére jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre a Dunán. A dunai teherhidakra tehát szükség van, nem véletlenül épült meg 2020-ra Komáromban a Monostori-híd sem, amely a komáromi térség iparterületeit köti össze északi szomszédunkkal.

Azonban

vasúti pályával is rendelkező teherhídra Esztergomnak is szüksége van, és ez nemrég zöld jelzést is kapott,

amiről februárban számolt be Lázár János építési és közlekedési miniszter. A beruházás azonban az M100-as megépítéséhez kapcsolódik, mely az M1-es autópályát köti össze Esztergommal és elvezeti a teherforgalmat a kisebb főutakról a térségben. Ezért előbb az M100-as épül meg a kormányhatározat szerint, azt követi majd a Duna-híd.

Az autópályához kapcsolódik a beruházás

A tervek szerint az M100-as Esztergom–M1-es közti szakaszának kapcsolódó közbeszerzési, tervezési és kivitelezési eljárások 2025-ben indultak, záródátuma pedig 2030. december 31. Az M100-as második szakasza az M1-es és az M4-es között 2031 és 2035 között valósul meg.

Az esztergomi Duna-híd kivitelezése így 2031-ben kezdődhetnek, és 2035. december 31. a beruházás határideje.

Korábban a Kemmának adott interjújában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is elmondta: a szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt arra is szükség van.

A tárcavezető felidézte, hogy az elmúlt 15 évben tucatnyi új átkelőhely épült Magyarország és Szlovákia határán: hidak, utak, még egy kompkapcsolat is. A folytatásról egyébként 2025 májusában megállapodást is aláírt a két ország miniszterelnöke, amelyben szerepel az Esztergom–Párkány teherhíd.