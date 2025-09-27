Még négyet kell aludni és kinyílnak a pénzcsapok Magyarországon: Orbán Viktor elmondta, mi következik – "Drága, de indokolt"

Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában szó esett az édesanyák szja-mentességéről is. A kormányfő röviden úgy jellemezte az intézkedést, hogy „drága és indokolt”. A tájékoztatása szerint mintegy 4000 milliárd forintot hagy kint a családoknál, ennyivel lesz soványabb az állam. Orbán Viktor szerint ugyanakkor ez mégis helyes, mert „minél több pénz marad a családoknál az annál jobb”.
Orbán Viktor kiemelte, hogy megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt egy többlépcsős folyamatban, aminek a végén
egymillió olyan édesanya, aki legalább két gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermeke kiskorú vagy nagykorú, élete végéig nem fizet majd személyi jövedelemadót.
Erre a biztonságra a családoknak szüksége van és a kormány meg is tudja valósítani, mert van rá pénzügyi fedezet.
Október 1-jén, azaz jövő hét közepén lép életbe a háromgyerekes anyák szja-mentessége. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény már az októberi fizetésben érvényesíthető.
A mentességre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt.
A kedvezmény ezáltal nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető
– közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Fontos, hogy az adómentesség nem érinti a családi adó- és járulékkedvezményt: az továbbra is megosztható vagy átadható a házastársnak, illetve érvényesíthető az éves szja-bevallásban.
Mivel az új szabály munkabérre, megbízási díjra, egyéni vállalkozói kivétre és átalányban megállapított jövedelemre vonatkozik,
a nyugdíj mellett dolgozó anyák is kérhetik az adómentességet.
Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya így havonta mintegy 109 ezer forinttal tarthat meg többet – számolt be a Világgazdaság egy korábbi cikkében.
Tehát az érintett anyák nettó fizetése akár egymillió forintnál is többel nőhet éves szinten az adómentességgel.
Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg október 1-jétől, így már a novemberben utalt októberi fizetés is magasabb lehet. Aki ezt elfelejti vagy nem akarja megtenni, annak sem kell tartania attól, hogy pénzt veszít el, mivel a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is kérhető.
2026-tól tovább bővül az érintettek köre: januártól a kétgyermekes anyák is kérhetik az szja-mentességet. A kedvezményt az anyák életkorától függően négy lépcsőben vezetik be, és 2029. január 1-jétől vonatkozik majd minden kétgyermekes anyára. A menetrend tehát a következő lesz:
Ma a háromgyermekes anyák száma 200-250 ezer fő, míg a kétgyermekesek köre 600-700 ezer fő. Azaz a kormány legújabb családi adókedvezménye mintegy egymillió dolgozó anyát és a családjukban még több magyart érinthet lapunk számítása szerint.
