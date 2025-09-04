Olyan szolgáltatásra utal most támogatást a MÁV, amely cégek százait érinti

A vasúti áruszállító vállalatok 2025-ben 6,4 milliárd forintos állami támogatásban részesülnek az egyeskocsi szolgáltatás ellátása érdekében. A pénzt az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) biztosítja, az idei támogatást ettől a héttől osztja ki a MÁV. Az egyeskocsi szolgáltatás olyan vasúti teherfuvarozási forma, amelyben az egyes árukat, különálló kocsikkal vagy kisebb kocsicsoportokkal szállítják, nem pedig teljes tehervonatokban.

Az egyeskocsi szolgáltatást kisebb, illetve speciális tételek szállíttatói veszik igénybe/Fotó: Kallus György

Az egyeskocsi-fuvarozás piaci alapon jövedelmezően nem végezhető, pedig nemzetgazdasági szempontból hasznos tevékenység:

javítja a környezetkímélő vasút versenyképességét,

hozzájárul az energiabiztonság fenntartásához,

valamint különleges áruk szállítását és stratégiailag fontos üzemek ellátását biztosítja szinte érdemi alternatíva nélkül.

Éppen ezért indította el a támogatást 2021-ben a kormány a szektor kezdeményezésére.

Azóta már több mint 20 milliárd forint állami hozzájárulásban részesült a programhoz csatlakozott 11 társaság.

Ennek köszönhetően évente átlagosan 4,5 millió tonna árut szállítottak el ilyen formában a hazai vasútvállalatok.

Hétszáz fuvaroztató cég várt a lépésre

A meghatározott áruk szállítása szempontjából nélkülözhetetlen egyeskocsi-fuvarozás nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedően hasznos: 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és középvállalkozások alapanyagellátását és termékeik export piacra juttatását biztosítja. Emellett az egyeskocsi-fuvarozás segíti a vállalatok külpiacra jutását olyan termékek esetében, amelyek közúti szállítása Európában nem engedélyezett vagy rendkívül bonyolult engedélyezési folyamatot követelne meg. Az egyeskocsi-fuvarozás biztonságos feltételeket teremt ahhoz, hogy a cégek a jövőben is kockázatmentesen továbbítsanak rendeltetési helyükre évente 2,3 millió tonna veszélyes árut.

Önmagában életképtelen az egyeskocsi szolgáltatás

A tevékenység speciális logisztikai műveletek végrehajtását igényli, ezért piaci alapon nem végezhető költséghatékonyan. Alapesetben az áru akár egyetlen vasúti kocsiban útnak indítható, közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is: ezek a kocsik egy gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahol a célállomásuk szerint sorozzák be őket irányvonatokba. Az irányvonatokkal egy újabb gyűjtőpályaudvarra juttatott egyes kocsikat a végső célállomásuk szerinti szerelvényekbe rendezik, és így jutnak el a végállomásukra.