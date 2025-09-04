Deviza
EUR/HUF394.01 +0.12% USD/HUF338.29 +0.24% GBP/HUF454.55 +0.23% CHF/HUF420.17 +0.08% PLN/HUF92.6 +0.08% RON/HUF77.62 +0.14% CZK/HUF16.12 +0.07% EUR/HUF394.01 +0.12% USD/HUF338.29 +0.24% GBP/HUF454.55 +0.23% CHF/HUF420.17 +0.08% PLN/HUF92.6 +0.08% RON/HUF77.62 +0.14% CZK/HUF16.12 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,979.15 +0.83% MTELEKOM1,920 +1.46% MOL2,906 +0.62% OTP30,390 +0.95% RICHTER10,380 +0.48% OPUS574 +0.7% ANY7,900 +1.52% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,180 -1.16% BUMIX9,230.66 +0.36% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,153.34 +0.28% BUX103,979.15 +0.83% MTELEKOM1,920 +1.46% MOL2,906 +0.62% OTP30,390 +0.95% RICHTER10,380 +0.48% OPUS574 +0.7% ANY7,900 +1.52% AUTOWALLIS162 +0.31% WABERERS5,180 -1.16% BUMIX9,230.66 +0.36% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,153.34 +0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nemzetgazdasági szempont
vasút
támogatás
egyeskocsi
MÁV

Olyan szolgáltatásra utal most támogatást a MÁV, amely cégek százait érinti

Eldőlt: megkapják a hazai vasúti árufuvarozók azt az állami támogatást, amelyről már évekkel ezelőtt megszületett a döntés, de amelynek az utalását csak most indíthatja el a MÁV. Az egyeskocsi szolgáltatás támogatásának ötéves konstrukciója azonban ez év végén lejár, és még mindig nem tudni, mi lesz jövőre.
VG
2025.09.04., 09:58

A vasúti áruszállító vállalatok 2025-ben 6,4 milliárd forintos állami támogatásban részesülnek az egyeskocsi szolgáltatás ellátása érdekében. A pénzt az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) biztosítja, az idei támogatást ettől a héttől osztja ki a MÁV. Az egyeskocsi szolgáltatás olyan vasúti teherfuvarozási forma, amelyben az egyes árukat, különálló kocsikkal vagy kisebb kocsicsoportokkal szállítják, nem pedig teljes tehervonatokban.

egyeskocsi szolgáltatás
Az egyeskocsi szolgáltatást kisebb, illetve speciális tételek szállíttatói veszik igénybe/Fotó: Kallus György

Az egyeskocsi-fuvarozás piaci alapon jövedelmezően nem végezhető, pedig nemzetgazdasági szempontból hasznos tevékenység:

  • javítja a környezetkímélő vasút versenyképességét,
  • hozzájárul az energiabiztonság fenntartásához,
  • valamint különleges áruk szállítását és stratégiailag fontos üzemek ellátását biztosítja szinte érdemi alternatíva nélkül.

Éppen ezért indította el a támogatást 2021-ben a kormány a szektor kezdeményezésére. 

Azóta már több mint 20 milliárd forint állami hozzájárulásban részesült a programhoz csatlakozott 11 társaság.

 Ennek köszönhetően évente átlagosan 4,5 millió tonna árut szállítottak el ilyen formában a hazai vasútvállalatok.

Hétszáz fuvaroztató cég várt a lépésre

A meghatározott áruk szállítása szempontjából nélkülözhetetlen egyeskocsi-fuvarozás nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedően hasznos: 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és középvállalkozások alapanyagellátását és termékeik export piacra juttatását biztosítja. Emellett az egyeskocsi-fuvarozás segíti a vállalatok külpiacra jutását olyan termékek esetében, amelyek közúti szállítása Európában nem engedélyezett vagy rendkívül bonyolult engedélyezési folyamatot követelne meg. Az egyeskocsi-fuvarozás biztonságos feltételeket teremt ahhoz, hogy a cégek a jövőben is kockázatmentesen továbbítsanak rendeltetési helyükre évente 2,3 millió tonna veszélyes árut.

Önmagában életképtelen az egyeskocsi szolgáltatás

A tevékenység speciális logisztikai műveletek végrehajtását igényli, ezért piaci alapon nem végezhető költséghatékonyan. Alapesetben az áru akár egyetlen vasúti kocsiban útnak indítható, közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is: ezek a kocsik egy gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahol a célállomásuk szerint sorozzák be őket irányvonatokba. Az irányvonatokkal egy újabb gyűjtőpályaudvarra juttatott egyes kocsikat a végső célállomásuk szerinti szerelvényekbe rendezik, és így jutnak el a végállomásukra.

Egy példa az egyeskocsi szolgáltatás során végzett munka egy részére/Grafika: Rail Cargo Hungaria Zrt.

Ezért a magyar kormány döntése, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása alapján célzott állami támogatásban részesülhetnek pályázat útján azok a vállalkozó vasúti társaságok, amelyek részt vesznek a támogatási programban.

A sikeresen pályázó vasúti társaságok, így a Rail Cargo Hungaria Zrt., a GYSEV Cargo Zrt., a CER Hungary Zrt., és az Eurogate Rail Hungary Zrt. (a korábbi Floyd Zrt.), vezetői 2021 novemberében kötöttek szerződést a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás állami támogatása érdekében.

További vasútvállalatokat vonzott a piacra a támogatás

A résztvevő társaságokhoz 2021 decemberében az MMV Zrt., 2023 májusában a Train Hungary Kft. és a Kárpát Vasút Kft. is csatlakozott. 2024-ben további három vasúti társaság, a Train Europe Kft., a CD Cargo Hungary Kft., Rail Transport Hungary Kft. is erősíti a szegmens teljesítményeit. 2025. áprilisa óta pedig az LTE Hungária Kft. belépésével 11-re bővült az érdekelt vasútvállalatok köre.  A Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás program pénzügyi forrását az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatóként teszi elérhetővé, a megítélt összeget pedig a MÁV Pályaműködtetési Zrt. folyósítja továbbtámogató szervezetként a vasúti társaságok részére.

A 2021. és 2025. közötti időszakban összesen így több mint 26 milliárd forint állami hozzájárulás javíthatja a hazai vasúti teherfuvarozás versenyképességét - hangsúlyozza a közlemény. A társaságokat

  • 2021-ben 1,89 milliárd,
  • 2022-ben 6,27 milliárd,
  • 2023-ban 6,1 milliárd,
  • 2024-ben 6,3 milliárd

forinttal támogatta az állam. Az idei keret tehát 6,4 milliárd forint.

A szolgáltatás fenntartása közel 2000 vasutasnak biztosít hosszútávon munkahelyet, és hozzájárul a vasúti pályakapacitás jobb kihasználtságához is. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GYSEV Zrt. biztosítja ugyanis többek között az infrastruktúrát, irányítja a vonatok közlekedtetését, biztosítja a vontatási villamosenergiát és a szükséges informatikai hátteret.

A környezet terhelése is csökken a vasút használatával

Havonta átlagosan több mint 90 millió árutonna-kilométer (egy tonna tömegű áru egy kilométer távolságra való elszállítása) fuvarteljesítményt sikerült fenntartani a programban résztvevő vasúti társaságoknak a MÁV és a GYSEV hálózatán. 2025 első félévében  2,9 millió tonna árut fuvaroztak a vasúttársaságok ügyfelei a támogatási program keretein belül, hozzájárulva ezzel is Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Ezzel az árumennyiséggel évente akár 400 ezer tehergépjárműtől is mentesül a közút, amelynek köszönhetően 7,4-szer kevesebb szén-dioxid kerül a Föld légkörébe. Ekkora közúti többletterhelés a légszennyezési és zajterhelési mutatók, valamint a balestek számának növekedésén túl a közúti hálózat zsúfoltabbá válásával és fokozottabb amortizációjával járna.

Ideje dönteni a támogatás folytatásáról is

A MÁV arra is kitér, hogy az egyeskocsi-fuvarozás fenntartását az Európai Unió is szorgalmazza, hiszen a vasúti árufuvarozási szektor támogatása nélkül esélytelen, hogy a 300 kilométernél nagyobb távolságra történő árutovábbítás esetén a vasúti fuvarozás részaránya 2030-ig érje el a 30 százalékot, 2050-ig pedig az 50 százalékot. Arról viszont nem szól a közlemény, hogy e cél érdekében milyen lesz a hazai egyeskocsi fuvarozás támogatása a következő években, márpedig az ötéves program 2025 végén kifut. Ezért mielőbb dönteni kellene ahhoz, hogy 2026-ban is életképes maradjon ez a szolgáltatás, hiszen egy ilyen értelmű magyar döntésnek még át kell mennie a bonyolult és időigényes uniós jóváhagyáson is. A szaktárcától áprilisban kapott válasz szerint tanulmány készül a továbbiakról.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
vasút

Olyan szolgáltatásra utal most támogatást a MÁV, amely cégek százait érinti

Hétszáz magyar cég áruja juthat gazdaságosan célba.
2 perc
Nagy Márton

Hamarosan megszólalnak a magyar gazdaságpolitika nagyágyúi – kövesse élő tudósításunkat az év gazdasági eseményéről

A magyar gazdaságpolitika első számú vezetői a 63. Közgazdász-Vándorgyűlésen szólalnak fel, Veszprémben. Cikkünk frissül.
3 perc
luxusjacht

Döbbenetes hajókatasztrófa történt a Fekete-tengeren: alig, hogy vízre bocsátották a vadiúj luxusjachtot, azonnal elsüllyedt – videó

A vízre bocsátása után felborult és elsüllyedt a gyártó legnagyobb jachtja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu