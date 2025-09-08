Deviza
Jó hír a cégeknek – megemelik az e-autó-támogatás keretösszegét

Még ebben az évben lehet pályázni.
2025.09.08., 09:14
Fotó: Shutterstock

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Facebook-bejezésében azt írja, hogy újabb tízmilliárd forinttal segítik zöldebb és olcsóbb autóflottákhoz a cégeket. Megemelik a sikeres vállalati e-autó-támogatás keretösszegét.

elektromos autó
Még több támogatást kapnak a cégek elektromos autó vásárláshoz / Fotó: Shutterstock

A vállalkozások egy tisztán elektromos gépjárművet akár 4 millió forinttal olcsóbban vásárolhatnak meg. Decemberig még nyitva a pályázat, érdemes élni a lehetőséggel.

 

A magánszemélyek is figyeljenek

Tényleg pénzt adhat az állam a magyaroknak elektromos autók vásárlására. Újabb részletek derültek ki a magánszemélyeknek szóló elektromosautó-vásárlást ösztönző állami támogatási program tervezetéről – olvasható a Villanyautosok oldalon. 

A támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető, autónként 2,5–4 millió forint értékben.

A cikk szerint az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeget fognak megállapítani, ebből 5-8 ezer jármű megvásárlása lesz támogatható.

A cégek 30 milliárdos keretösszegére a tavaly februári indulásától a mai napig, azaz közel 18 hónap alatt, több mint 7500 igényt nyújtottak be mintegy 33,5 milliárd forint összértékben. Szerződéskötésre 6329 pályázat esetében került sor, több mint 28 milliárd forint értékben és már ki is fizettek közel 19 milliárdot több mint 4300 pályázónak.

 

