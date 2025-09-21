Rossz hírt kapott a Szegeden gyárat építő BYD: másik elektromos autó lett a magyarok kedvence

A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki a Kovács Autóalkatrész Kft. által több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.

A magyarok többsége nem vásárolna elektromos autót / Fotó: Shutterstock

A válaszadók 96 százaléka nem használ villanyautót, 78 százalékuk pedig nem örülne, ha a jövőben kizárólag ilyen járművek közlekednének.

A legfőbb aggályok között a hatótáv (76,8 százalék), az akkumulátor élettartama (65,3 százalék) és a szervizhálózat hiányosságai szerepelnek.

Elektromos autó: vallottak a magyarok, nem a BYD a kedvenc

„A válaszok alapján jól látszik, hogy a magyar autósok számára az elektromos járművek nem a jövő ígéretét, hanem a bizonytalanság forrását jelentik. Nem az új technológiát utasítják el, hanem attól tartanak, hogy a mindennapokban nem nyújt majd megbízható megoldást” – mondta Kovács István, a kutatást készítő Kovács Autóalkatrész alapító-ügyvezetője.

A megkérdezettek 60 százaléka legfeljebb 10 millió forint alatti összeget szánna egy elektromos autóra, míg 27,8 százalékuk egyáltalán nem költene rá. A középkategóriás modellek (10–15 millió forint) iránt csupán a válaszadók 11,7 százaléka mutatna érdeklődést.

„A számok világosan mutatják, hogy az ár a legnagyobb akadály. Az autósok többsége csak akkor lenne hajlandó váltani, ha az elektromos járművek ára a belső égésű motorosok szintjére csökkenne. Az állami támogatás ugyan segíthet, de önmagában nem oldja meg a bizalmi és infrastrukturális problémákat” – hangsúlyozta Kovács István.

A márkák közötti versenyben

a Toyotát (23,8 százalék)

és a BYD-t (18 százalék) tartják a legmegbízhatóbbnak az elektromos autózás terén,

megelőzve a Teslát (15,1 százalék),

a Volkswagent (7,4 százalék)

és a Volvót (4,4 százalék).

Ez azt mutatja, hogy a vásárlók számára nem a radikális technológiai újdonság, hanem a stabil, bevált háttér a döntő. „Az autósok a kiszámíthatóságot keresik, még az új technológiák világában is. Azok a márkák tudják elnyerni a bizalmat, amelyek nemcsak innovációt, hanem tartósságot és könnyen elérhető szervizhátteret is kínálnak” – tette hozzá Kovács István.