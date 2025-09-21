Deviza
EUR/HUF390.78 +0.08% USD/HUF332.67 +0.07% GBP/HUF453.51 +1.27% CHF/HUF423.19 +1.23% PLN/HUF91.63 +0.07% RON/HUF76.98 +0.08% CZK/HUF16.09 +0.08% EUR/HUF390.78 +0.08% USD/HUF332.67 +0.07% GBP/HUF453.51 +1.27% CHF/HUF423.19 +1.23% PLN/HUF91.63 +0.07% RON/HUF76.98 +0.08% CZK/HUF16.09 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromobilitás
elektromos autók
BYD Hungary
közlekedés
Szeged
autózás
kedvenc

Rossz hírt kapott a Szegeden gyárat építő BYD: másik elektromos autó lett a magyarok kedvence

A magyarok véleménye szerint az elektromos autók drágák, kényelmetlenek és kockázatosak. Ami a BYD szempontjából külön rossz hír, hogy másik márka a magyarok kedvence.
VG
2025.09.21, 12:58
Frissítve: 2025.09.21, 13:10

A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki a Kovács Autóalkatrész Kft. által több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból. 

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autó Kína, kínai EV volkswagen
A magyarok többsége nem vásárolna elektromos autót / Fotó: Shutterstock

A válaszadók 96 százaléka nem használ villanyautót, 78 százalékuk pedig nem örülne, ha a jövőben kizárólag ilyen járművek közlekednének. 

A legfőbb aggályok között a hatótáv (76,8 százalék), az akkumulátor élettartama (65,3 százalék) és a szervizhálózat hiányosságai szerepelnek.

Elektromos autó: vallottak a magyarok, nem a BYD a kedvenc

„A válaszok alapján jól látszik, hogy a magyar autósok számára az elektromos járművek nem a jövő ígéretét, hanem a bizonytalanság forrását jelentik. Nem az új technológiát utasítják el, hanem attól tartanak, hogy a mindennapokban nem nyújt majd megbízható megoldást” – mondta Kovács István, a kutatást készítő Kovács Autóalkatrész alapító-ügyvezetője.

A megkérdezettek 60 százaléka legfeljebb 10 millió forint alatti összeget szánna egy elektromos autóra, míg 27,8 százalékuk egyáltalán nem költene rá. A középkategóriás modellek (10–15 millió forint) iránt csupán a válaszadók 11,7 százaléka mutatna érdeklődést.

„A számok világosan mutatják, hogy az ár a legnagyobb akadály. Az autósok többsége csak akkor lenne hajlandó váltani, ha az elektromos járművek ára a belső égésű motorosok szintjére csökkenne. Az állami támogatás ugyan segíthet, de önmagában nem oldja meg a bizalmi és infrastrukturális problémákat” – hangsúlyozta Kovács István.

A márkák közötti versenyben 

  • a Toyotát (23,8 százalék) 
  • és a BYD-t (18 százalék) tartják a legmegbízhatóbbnak az elektromos autózás terén, 
  • megelőzve a Teslát (15,1 százalék), 
  • a Volkswagent (7,4 százalék) 
  • és a Volvót (4,4 százalék). 

Ez azt mutatja, hogy a vásárlók számára nem a radikális technológiai újdonság, hanem a stabil, bevált háttér a döntő. „Az autósok a kiszámíthatóságot keresik, még az új technológiák világában is. Azok a márkák tudják elnyerni a bizalmat, amelyek nemcsak innovációt, hanem tartósságot és könnyen elérhető szervizhátteret is kínálnak” – tette hozzá Kovács István.

A felmérésből kiderült, hogy

a környezetvédelmi szempontok jelenleg csak másodlagosak a vásárlási döntésekben. A válaszadók 39,4 százaléka közepesen tartja környezetbarátnak az elektromos autókat, 

míg alig több mint 10 százalékuk látja őket teljes mértékben zöldnek. Minden hatodik autós egyáltalán nem hisz a villanyautózás környezetvédelmi előnyeiben.

Ugyanakkor sokan elvárják, hogy az elektromos járművek alkatrészei a használat végén újrahasznosíthatók legyenek – ezt a kitöltők 59,7 százaléka tartotta kiemelten fontosnak. Ez arra utal, hogy bár a magyar autósok összességében szkeptikusak, nyitottak azokra a megoldásokra, amelyek hosszú távon valóban fenntarthatóvá teszik a technológiát.

A hajtóakkumulátor amortizációja szintén aggasztja a hazai sofőröket: a megkérdezettek több mint 83 százaléka számol a költségekkel. Emellett sokan az otthoni szervizelés kockázatait is hangsúlyozták: 65 százalékuk szerint az elektromos autók karbantartása egyenesen veszélyesebb, mint a hagyományos járműveké.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az Ayvens összegyűjtötte, melyik tíz új elektromos autót övezi majd a legnagyobb figyelem 2025-ben.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu