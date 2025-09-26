Itt a nap híre a nyugdíjasoknak: Nagy Márton jelentette be – ötből négyen már örülhetnek

Már kétmillió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon pénteki posztjában. Ha a Központi Statisztikai Hivatal „nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázatából kiolvassuk, hogy 2025 júliusában (ez volt az utolsó adatközlés) 2 millió 398 ezer nyugdíjast regisztráltak, akkor úgy, hogy még bőven tart kézbesítés, a jogosultak több mint 83 százaléka megkapta az utalványt. Kézbesítési adatokat Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója nyomán utoljára 6 nappal ezelőtt láttunk, akkor ez a szám 1,5 millió volt.
„Lelkesen fogadta a nyugdíjas korosztály a 30 ezer forintos élelmiszerutalvány-ajánlatot, csak az a baj, hogy nem tudni, ez (a jogosultaknak való kiosztása – a szerk.) névsor szerint megy vagy lakcím szerint, mert nem lehet lekövetni: nagyon sokan nem kapták meg. Hova forduljanak? Kihez forduljanak? Én megnéztem a jogszabályt, sorba kell állniuk a Magyar Államkincstárnál, írni kell levelet, aztán hazamennek és kipihenik a fáradtságot és majd valamikor jön valami messiás, aki kiutalja nekik” – érkezett az újságírói kritika a kormányinfón annak ellenére, hogy az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult helyzet enyhítése érdekében életre hívott élelmiszer-utalványok postázása csak ebben a hónapban kezdődött meg és egészen október közepéig tart.
A Heti TV újságírójának a kormányszóvivő adta meg a választ. Vitályos Eszter azt mondta, jelenleg is zajlik még az utalványok postázása, nem maradtak le semmiről. „Én tegnap részt vettem egy elég nagy rendezvényen, elég sok idős jelenlétében, ott pedig azt mondták, hogy már el is költötték az összeget, pont ilyenekkel nem találkoztam, akik nem jutottak volna hozzá. De mindenképpen fontos, igen, hogy jelezzenek, ha nem érkezik meg mondjuk 1-2 héten belül az utalvány.”
A 30 ezer forintos utalványok esetén a jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik: minden Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár. A kormány több lépésben reagált az inflációs nyomásra: árréscsökkentést vezetett be 60 termékkategóriában, befagyasztotta a pénzügyi és telekommunikációs díjakat, valamint 44 népszerű gyógyszer árát korlátozta. Ennek része az is, hogy minden nyugdíjas 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap ősszel.
A kormány szeptember 17-én 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll. Gulyás leszögezte:
A kiegészítés célja, hogy az infláció miatt ne veszítsenek a nyugdíjasok a vásárlóerejükből.
