Eladja a román multi a hatalmas magyarországi raktárját: nincs nála nagyobb a régióban

Az eMAG eladja több mint 100 000 négyzetméteres, Dunaharasztiban található magyarországi raktárát, amely az első ilyen, Románián kívül épült komplexum volt, egyben a régió legnagyobb logisztikai központja, amelybe 100 millió eurót fektetett be a cég – derül ki a Profit.ro cikkéből. A tranzakciót jövő áprilisig szeretnék lebonyolítani – teszi hozzá az Origo.

Az eMag magyarországi raktárbázisától is megválik / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Az eMAG átszervezi magyarországi érdekeltségét

A Prosus, az eMAG többségi részvényese, tavaly nyár óta szerkezetátalakítási programot hajt végre veszteséges magyar leányvállalatánál, ennek keretében adja el itteni raktárát is. A program részeként az eMAG az elmúlt időszakban átszervezte a magyarországi üzletágat, többek között eszközértékesítés és fizikai üzletek bezárása révén – ezek közül az utolsó a múlt hónapban szűnt meg.

A raktárat 2023 decemberében avatták fel, és az ingatlant jelenleg 94 millió dolláros értéken tartják nyilván, ami az eredetileg befektetett összeg alatt van.

A Prosus kétmillió dolláros veszteséget könyvelt el az eMAG Hungary szerkezetátalakítása során a 2025-ös pénzügyi évben, amely március 30-án zárult.

A vállalat azonban azt állítja, hogy a szerkezetátalakítási intézkedések segítettek nyereségessé tenni a leányvállalatot a pénzügyi év második felében.

Az eMAG Hungary 9,9 milliárd forintos veszteséget jelentett a teljes 2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Forbes Hungary adatai szerint. Január óta az alkalmazottak száma 458-ról kevesebb mint a felére csökkent.

