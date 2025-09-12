Végre rámosolygott a szerencse a magyar gazdaságra: megrázta magát az egyik legfontosabb ágazat

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett 2025 júliusában az előző év azonos hónapjához képest, az épületeké 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal nőtt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit / Fotó: Shutterstock

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 12,5 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 15,4 százalékkal csökkent. A megkötött új szerződések volumene 48,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól, ezen belül

az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5 százalékkal magasabb,

az egyéb építmények építésére vonatkozóké 66,3 százalékkal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. júliusinál.

Az adatokból az is kiderült, hogy 2025 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal emelkedett.

Otthon Start program: jön az építőipari fellendülés, javulhat a foglalkoztatás is A gyengélkedő hazai építőipar is profitálhat a programból. Az ÉVOSZ elnöke szerint az Otthon Start program nemcsak nyolcszázmilliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, de emelheti az ágazatban tartósan foglalkoztatottak számát is.

Az építőipar is nyertese lesz az Otthon Startnak

Az Otthon Start programnak a lakosság támogatásán kívül célja az is, hogy az ingatlanfejlesztők, illetve az építőipari ágazat is minél jobb eredményeket produkáljon – hangsúlyozta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szalai Piroska azt mondta, hogy amióta megjelent a hír a programról, az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók is betöltötték a naptárukat, és úgy fogalmazott: nem baj, hogy az építőipar megint le fog terhelődni.