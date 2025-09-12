Deviza
Végre rámosolygott a szerencse a magyar gazdaságra: megrázta magát az egyik legfontosabb ágazat

Idén júliusban az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,8 százalékkal meghaladta a 2025. júniusit.
Zováthi Domokos
2025.09.12., 08:30
Fotó: Shutterstock

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett 2025 júliusában az előző év azonos hónapjához képest, az épületeké 5,7, az egyéb építményeké 4,7 százalékkal nőtt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.

építőipar, építkezés
Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit / Fotó: Shutterstock

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 12,5 százalékkal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 15,4 százalékkal csökkent. A megkötött új szerződések volumene 48,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól, ezen belül

  • az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5 százalékkal magasabb,
  • az egyéb építmények építésére vonatkozóké 66,3 százalékkal alacsonyabb volt.

 

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3 százalékkal nagyobb volt a 2024. júliusinál.

Az adatokból az is kiderült, hogy 2025 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal emelkedett.

Otthon Start program: jön az építőipari fellendülés, javulhat a foglalkoztatás is

A gyengélkedő hazai építőipar is profitálhat a programból. Az ÉVOSZ elnöke szerint az Otthon Start program nemcsak nyolcszázmilliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak, de emelheti az ágazatban tartósan foglalkoztatottak számát is.

Az építőipar is nyertese lesz az Otthon Startnak

Az Otthon Start programnak a lakosság támogatásán kívül célja az is, hogy az ingatlanfejlesztők, illetve az építőipari ágazat is minél jobb eredményeket produkáljon – hangsúlyozta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szalai Piroska azt mondta, hogy amióta megjelent a hír a programról, az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók is betöltötték a naptárukat, és úgy fogalmazott: nem baj, hogy az építőipar megint le fog terhelődni.

Fékezheti az ingatlanárak emelkedését az Otthon Start program

Ismertette, hogy a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését:

lakások esetében 100 millió forint, házak esetében 150 millió forint az összeghatár, és olyan ingatlant nem lehet vásárolni, amelynek a négyzetméterára meghaladja a másfél millió forintot.

Hozzátette, ezek az összegek nem szűkítik a lakáskínálatot, sok használt és új ingatlan is van, amely beletartozik ebbe a csoportba. A főtanácsadó cáfolta azokat az ellenzéki véleményeket, melyek szerint Budapesten nem lehet hozzájutni ilyen értékű ingatlanokhoz.

