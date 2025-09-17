Lassan arról kezdhetünk beszélni, hogy túlerősödik a forint a gazdasági szereplők árazásaihoz képest – mondta a Világgazdaságnak Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője, miután az elmúlt hetekben sorra döntötte meg a rekordokat a hazai fizetőeszköz. Január óta az euróval szemben már 5 százalékkal, míg a dollárral szemben 17 százalékkal erősödött. Az utóbbi esetében már három és fél éve látott alacsony szinten jár az árfolyam, még 2022 áprilisában, az orosz–ukrán háború kitörése idejében jegyeztek 330 alatt egy dollárt a bankközi devizapiacon. Ezek után nem csoda, hogy a világ legjobban teljesítő devizái között tartják számon a hazai fizetőeszközt. Az erős forint azonban nem mindenkinek nyeri el a tetszését.

Őrület: annyira erős a forint, hogy van, aki már a 400-as euróért könyörög / Fotó: Bús Csaba

Erős forint: a fogyasztók számára a legjobb hír

A forint erősödése kifejezetten jó hír az importőrök és legfőképp a fogyasztók számára, akik megszenvedték a gyengülő fizetőeszköz következményeit. Az elmúlt évek árfolyam-leértékelődése vastagon benne volt az elszálló inflációban, ez különösen 2022–2023 fordulóján volt látványos, amikor az energiaárak elszállása a forint zuhanásával együtt idehaza 25,7 százalékig repítette a pénzromlás ütemét, amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Európában egyedülálló kamatszinttel tudott megállítani. Aztán az elmúlt két év kisebb-nagyobb hullámvasútja után, az elmúlt hónapokban mintha megtört volna a forint gyengülő trendje, ez azonban nem minden gazdasági szereplő számára előnyös.

Az Erste Bank elemzője szerint míg exportőroldalon valamelyest segítség volt korábban a forint folyamatos gyengülése, ez most már visszafelé sül el, és helyette arról kell beszélni, hogy egyre inkább kellemetlen helyzetbe hozhatja az exportra termelő cégeket, ha tartósan lemegy 390 alá az árfolyam.

A magyar egy exportorientált gazdaság, a kivitel értéke a GDP több mint 80-90 százalékát teszi ki, így egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar gazdaságban hogyan alakul árfolyam. Márpedig az erős forint csökkenő bevételt eredményez az exportőrök számára, akik kevesebb forintot kapnak ugyanannyi devizáért, miközben megdrágítja az exportot is a külföldi vevők számára, emiatt az exportáló cégek összegészében versenyképtelenné válnak a nemzetközi piacokon.