Kiterjesztik a fegyverpénzt — a rendőrtisztjelöltek és határvadászok is jól járnak

A korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járó fegyverpénz kedvezményezetti körét kiterjesztette a kormány. Gulyás Gergely a kormányinfón elárulta, hogy a fegyverpénz innentől a rendőrtisztjelölteknek és határvadászoknak is jár.
VG
2025.09.25., 20:20
Fotó: MTI

A fegyverpénz korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járt, ami magába foglalja a nettó hathavi fizetést egyszeri kifizetésben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott arról, hogy ez a juttatás innentől a rendvédelemben dolgozók egy csoportját is érinteni fogja.

A fegyverpénz kiterjed innentől a rendvédelem új csoportjaira is / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A fegyverpénzt rendőrtisztjelöltekre is kiterjesztik 

Ahogy korábban megírtuk, a kormány döntött a fegyverpénz kifizetéséről. Ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón, hozzátéve, hogy ugyanazoknak jár ez a juttatás, akik korábban is kaptak. 

Ezenfelül a határvadászoknak és a rendőrtisztjelölteknek is jár majd a juttatás.

Februárban fogják kifizetni a fegyverpénzt – jelezte.

Bepótolják az elmaradt fegyverpénzt

A kormány – elismerve a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél dolgozók alacsony bérét – még 2019-ben döntött úgy, hogy külön juttatással „az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismeri a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket”.

2026 elején a januári illetménnyel kifizetjük a hathavi fegyverpénzt

– közölte Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2025 februárjában, ezzel hivatalossá téve, hogy az elmaradt korábbi fegyverpénzösszeg most ki lesz fizetve. 

Eredetileg 2020-tól háromévente ismétlődő, hathavi illetménynek megfelelő javadalmazásról volt szó, amelyet jogszabályban rögzítettek volna. Az úgynevezett fegyverpénzt végül két év csúszással, eddig egyetlen alkalommal, 2022 februárjában kapta meg a rendvédelmi hivatásos állomány. Összesen 91 milliárd forintot fizettek ki a rendőröknek fegyverpénzként, az egy főre jutó átlagos juttatás 2,7 millió forint volt. A szakszervezetek szerint jelentős feszültséget okozott, hogy a mintegy 50 ezres összlétszámból nagyjából 13-14 ezren semmit sem kaptak, hiszen a pluszjuttatás csak a hivatásos állomány tagjainak járt. 

8 perc
Oroszország

Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple

Lényeges változás állt be az anyaghasználatban, két hét alatt ki is jött a probléma.
5 perc
Oroszország

Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

Svéd és lengyel erők gyakorlatoznak a Balti-tenger legnagyobb szigetén.
7 perc
kriptovaluták

Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai nagybankok közös vállalkozásban 2026 második felére tervezik egy euróalapú stabilcoin kibocsátását, hogy erősítsék az euró szerepét a digitális fizetések piacán. A kezdeményezés európai alternatívát kíván nyújtani, erősítve Európa autonómiáját a fizetések terén.

