Nagy megrendeléshez jutott a 4iG a Nyugat-Balkánon – ez áttörést jelent

A stratégiai együttműködés mérföldkő a 4iG Csoport észak-macedóniai beruházási terveiben, és megerősíti a cégcsoport elköteleződését az európai digitális és biztonsági standardok mellett – áll a csoport közleményében.
A 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia és az Ericsson Telecommunications Macedonia előzetes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán egyik első önálló (Standalone, SA) 5G-mobilhálózatának tervezésére, berendezésellátására és kiépítésére vonatkozó stratégiai partnerségről.
Az együttműködés határozott előrelépés a One Macedonia azon törekvésében, hogy Észak-Macedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon, valamint hangsúlyozza a 4iG hosszú távú elkötelezettségét az európai szabványok szerinti, korszerű digitális infrastruktúra megvalósítása mellett, amely egyszerre erősíti a nemzeti versenyképességet és illeszkedik az Európai Unió digitális stratégiájához.
A kiépítendő 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg – teljesen az alapoktól tervezve a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati komponenseket. A legújabb technológiának köszönhetően a One Macedonia országszerte a legújabb generációs konnektivitási lehetőséget kínálja majd lakossági és üzleti felhasználóinak.
A One Macedonia terve, hogy 2026 végéig legalább egy városban elindítja az új 5G SA-hálózat szolgáltatásait, majd 2028-ig a főbb közlekedési útvonalak mentén kiterjeszti.
A cél, hogy a SA 5G-szolgáltatás valamennyi városban elérhető legyen 2030-ra, és minden állampolgár számára rendelkezésre álljon legalább 100 Mbps sebesség 2032-re.
A One Macedonia és az Ericsson közötti együttműködés a nemzeti frekvenciaspektrum-tender lezárását követően kezdődhet meg, amelyen a 4iG Csoport helyi leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elejére várható, így a partnerség stratégiailag kulcsfontosságú időszakban indulhat el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.