Fesztivállal indul újra a Dreher sörgyár egykori óriás versenytársa

Újra megjelenik Magyarországon a történelmi Haggenmacher sörmárka, 1949 után először, méghozzá abban a budafoki gyárépületben, ahol a svájci származású id. Haggenmacher Henrik 1873-ban elindította első sörgyárát – derül ki a sörfőzde pénteki közleményéből.

Közel száz év után indul újra a Haggenmacher / Fotó: Parilov / Shutterstock (illusztráció)

A márkát az alapító fia, ifjabb Henrik virágoztatta fel, miközben testvére, Berta Lujza (Lily) 1898-ban hozzáment Dreher Jenőhöz, így a két legnagyobb hazai sörgyáros család rokoni kapcsolatba került. Erre utal a Menyasszony visszatért kampány is.

Fesztivállal indul újra a Haggenmacher

A márkát az art quarter budapest (aqb) kulturális központot üzemeltető Wolfgang Bartesch három társával, Dobó Ferenccel, Kósa Kolossal és Reichert Péterrel indítja újra a rendezvényhelyszín területén. A gyár újbóli megnyitása alkalmából az aqb területén szeptember 26–28. között háromnapos fesztivál is várja az érdeklődőket. A programban hagyományos és kortárs művészet is helyet kap, fellép például a hagyományos bajor zenét játszó 24 fős, százéves rézfúvós zenekar, a Musikkapelle Bernbeuren, de látható lesz Köves Éva kiállítása az aqb Project Space-ben, szombaton pedig rezidens művészek pop-up kiállítása nyílik az aqb Nestben Laura Mietrup és Robin Michel, valamint Ljuba Slechtová részvételével.

A fesztivált Budafok polgármestere, Karsay Ferenc nyitja meg, beszédet mond Alexander Renggli, Svájc budapesti nagykövete, a látogatókat pedig bajor ételek és frissen csapolt Haggenmacher várják.

Az új Haggenmacher főzde a teljesen automatizált főzőházzal, a kiemelkedő vízszűréssel, a nagy kapacitású palackozóval és az energiatakarékos rendszerekkel a legmodernebb technológiát képviseli. A sört a budafoki pincerendszerben tárolják, jelentősen csökkentve az energiafelhasználást.