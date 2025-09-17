Még zajlik az e-autó pályázat, de húszmilliárd forint már a nyerteseknél landolt

A vállalati e-autó programban még lehet igényelni a járművenként akár 4 millió forintot a tiszta és csendes gépkocsik megvásárlásához – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A flottazöldítésre fordítható pályázat felét már lehívták / Fotó: Shutterstock

A több mint 20 milliárd forint átutalt támogatás segítségével eddig 4624 vállalkozás szerzett be 5176 környezetkímélő járművet.

A keretösszeg közelmúltbéli megemelése így azt is jelenti, hogy a program jóvoltából összesen akár tízezer zöldautó állhat forgalomba Magyarországon – tette hozzá az EM.

A sikeres pályázat felpörgette a klímabarát gépkocsik iránti keresletet:

idén februártól augusztusig minden hónapban több tisztán elektromos jármű kapott zöld rendszámot, mint korábban bármikor. A teljes hazai állomány a nyár végére 90 ezer darab fölé nőtt,

ami 2020 eleje óta több mint tízszeres bővülést jelent. 2025 első nyolc hónapjában már 20 ezernél több e-autó állt forgalomba, így az év végéig minden bizonnyal megdől majd a tavalyi 22 ezres rekord – jelezte várakozását a minisztérium.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a közúti közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás, levegőszennyezés és zajterhelés. A gazdasági társaságok a korszerű eszközök használatával üzemeltetési és karbantartási költségeket is megtakaríthatnak – jegyezte meg az EM.