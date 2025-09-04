Csoda történt: a semmiből megjelent egy folyó Magyarországon ott, ahol egyszer már kiszáradt – lenyűgöző fotók

Drónfotókon mutatta meg a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig), hogyan halad a vízvisszatartás a Körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon Gyomaendrőd térségében – találta meg a Pecaverzum.hu a szolgáltató facebookos bejegyzését.

A folyó javítja a talajvíz utánpótlását és a környék vízháztartását / Fotó: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság/ Facebook

Az elmúlt két hét során vízzel telítődött a korábbi folyókanyarulat. „A kiterülő víz segít a környező területek talajvízkészletét pótolni a beszivárgás által” – írta a Kötivizig.

A „Vizet a tájba” program keretein belül a körösladányi öntözőrendszer hatásterületén elhelyezkedő mélyfekvésű területeken és érvonulatokon nyílik lehetőség vízvisszatartásra. A szolgáltató szakemberei szerint a vízterítésre felajánlott területek vízellátása az elmúlt években nem üzemelő körösladányi öntözőrendszer vízi létesítményein keresztül többszöri szivattyús átemeléssel kivitelezhető.

A vízkivételi hely a Hármas-Körös jobb partján, Gyomaendrőd térségében található, ahová kettő, összesen 800 liter/másodperc kapacitású mobilszivattyút telepítettek.

A fővízkivételen keresztül a körösladányi 1 öntöző főcsatornába jutott a víz, onnan aztán a Póhalmi 2 öntöző csatornába vezették, hogy a célterületre juttassák.

A kéthetes üzemelés során mintegy 150 ezer köbméter vízmennyiséggel tudták a közel 28 hektár területű korábbi folyókanyarulat vízborítottságát megvalósítani, javítva a környező területek vízháztartását is.

A vízre nagy szüksége van Alföldnek és a Kiskunságnak, Magyarország legszárazabb területeinek. Egy hónapon belül kétszer is megdőlt a Maros vízállásának negatív rekordja Makónál augusztus közepén. Az új negatív makói rekord mínusz 118 centis volt az 1864 óta figyelt helyi vízmércén az akkor megjelölt nulla viszonyítási ponthoz képest.

Nem csak a Marosnál akadnak problémák. A Zagyva folyó vízhozama az elmúlt években drasztikusan visszaesett. A szolnoki szakaszon a medret zöld növényzet borítja, a folyó medre szinte teljesen kiszáradt, vagy csak néhány centiméter víz csordogál benne. Mindez a tartós aszály és a szokatlanul kevés csapadék következménye, amit a klímaváltozás váltott ki.