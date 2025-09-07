Hosszú távra tervezhetnek a magyar piacra készülő amerikai franchise cégek

Hosszú távra terveznek azok a nagy amerikai étteremfranchise-márkák, melyek az elmúlt napok hetek-napok hírei alapján a régiós és a magyar piacra lépést is fontolgathatják. A piacra lépés bejelentése pedig csak az utolsó mozzanata a tervezésnek, ez utóbbi alapos, átfogó piackutatás előzi meg – mutatja be össszeállításában az Origo. A lap – elemzői megállapítások alapján –, hogy a magyar piac az étteremláncok szempontjából még bőven ad teret a növekedésre, azzal együtt is, hogy az elmúlt években hazai tulajdonú láncok is versenybe szálltak azon.

Több nagy amerikai gyorsétterem franchise érkezhet a magyar piacra (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Új belépők és egy visszatérő a lehetséges franchise mögött

A lap kitér rá, hogy a piacra esetlegesen érkező amerikai márkák körében ott van a Wendy's is, mely a 2002-es kilépés után a hírek szerint visszatérne a magyar piacra is, ami egybevág régiós bővülési törekvéseivel. A nagy cégek Európa ezen térségében először a népesebb, nagyobb piacokra érkeznek meg, de a legtöbb vállalatnak Magyarország is a fókuszában. A piacra lépést a megváltozott fogyasztói szokások, továbbá Magyarország esetében a magyar-amerikai kapcsolatokat uraló, az itteni befektetéseket előmozdító politikai légkör is motiválja.

Az Origo cikkében bemutatja, hogy azok a franchise vállalatok, melyek a magyarországi piacra lépés mellett döntenek, hosszú távra terveznek. Üzleti eredmények mellett fontos számukra a márkaismertség erősítése is. Az amerikai vállalatok számára pedig további vonzerőt jelenthet, hogy összesen mintegy 350 vállalat alkotja a magyarországi hazai franchise-palettát, nagyjából ennek fele van külföldi kézben, A külföldi franchise-ok 26 százaléka amerikai vállalatok tulajdonában van.

A beszállítókkal együtt több mint 100 000 ember megélhetését biztosítja a szektor Magyarországon, összesen több ezer milliárd forintos éves teljesítménnyel, ezzel pedig Magyarország előzi szomszédait.

Ezek a számok persze nem pusztán az éttermi franchise hálózatokat takarják, de összességében a franchise-ok számára vonzó lehetőségként rajzolják fel a magyar piacot.

