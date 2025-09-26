Covid, háború, infláció: miért nem omlott még össze a magyar gazdaság? Most megmutatjuk, hogyan csinálta az Orbán-kormány

Az Orbán-kormány elmúlt 15 évéről szóló cikkünkben jóformán döntésről döntésre mutattuk be, hogy hová jutottunk el 2010-óta, a magyar gazdaság eredményeit. Az írást itt megtalálják, de azt most is kivonatoljuk, hogy a kormányzati eredmények fundamentumai, hogy

legyenek munkahelyek, azok hosszú távú perspektívát jelentsenek,

kiemelt családtámogatásokat hívnak életre, válaszként a demográfiai kihívásokra,

támogatják az otthonteremtést, élethosszig tartó lakbér helyett saját ingatlan,

ösztönzik a beruházásokat, nyitnak a külföldi vállalatok felé, stratégiai megállapodások köttetnek,

világos gazdaságpolitikai célokat fogalmaznak meg, fiskális stabilitásra törekednek.

A magyar gazdaság stabilitását több tényező szavatolja / Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában vette sorra azokat az alapokat, amelyekre építkezik a kormány, és az oszlopokat, amelyek tartják az elért eredményeket. Palóc André Gazdaság: hogyan segíti a mindennapokat a kormány? című bejegyzésében azt írta: „Az elmúlt évek nem voltak könnyűek senkinek – járvány, háború, infláció, árdrágulás. Mindez rengeteg bizonytalanságot hozott, de közben az is látszik, hogy Magyarország igyekezett olyan lépéseket tenni, amik védik a családokat és erősítik a gazdaságot.”

Ezek a lépések szavatolják a magyar gazdaság stabilitását

Munkahelyek megőrzése

Az egyik legfontosabb dolog, hogy ma Magyarországon többen dolgoznak, mint valaha. A munkanélküliség alacsony, és a kormány célja az, hogy mindenkinek legyen lehetősége dolgozni, ne a segély legyen az egyetlen megoldás. Ez nemcsak az embereknek ad biztonságot, hanem az egész gazdaságot stabilabbá teszi. Családok támogatása

A különböző programok – babaváró, CSOK, adókedvezmények – sok családnak segítenek abban, hogy könnyebben tervezhessék a jövőt. Több pénz marad a családi kasszában, ami nemcsak a mindennapokat könnyíti meg, hanem élénkíti a gazdaságot is: hiszen amit a családok el tudnak költeni, az a hazai vállalkozásokhoz áramlik vissza. Befektetések és új lehetőségek

Nem véletlen, hogy rengeteg külföldi cég dönt úgy, hogy idehozza a beruházásait. Az alacsony adók és a vállalkozásbarát környezet vonzóvá tették Magyarországot. Ez új munkahelyeket jelent, új technológiákat hoz az országba, és hosszú távon erősíti a magyar gazdaság helyét Európában. Stabil alapok

Fontos az is, hogy a költségvetés fegyelmezett maradjon. Bár nehéz időszakokon mentünk át, a cél mindig az volt, hogy az ország pénzügyei stabilak legyenek, és ne sodródjunk el bizonytalan irányba.

Az NGM szóvivője úgy összegez:

A magyar gazdaság sok nehézséggel szembenézett, de az irány egyértelmű: munkahelyek, családok támogatása, beruházások ösztönzése és stabil pénzügyi alapok. Ezek a döntések nem csak a statisztikákban mutatnak jól – a mindennapokban is érezhetőek, akár a munkahelyeken, akár a családi kasszában.

