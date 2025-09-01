Több mint 3500 milliárd forint üti a gazdatársadalom markát – a fejlesztési terv nem marad fiókban

Év végéig 3556 milliárd forint értékben hirdet meg pályázatokat az agrártárca, jövő tavaszig pedig a beadott kérelmeket is elbírálják – közölte a Világgazdasággal Nagy István agrárminiszter a Debreceni Egyetemen (DE) rendezett 34. Farmer Expón. A tetemes összeg elsősorban a versenyképesség növelését célozza, amit a mezőgazdasági termelés modernizációjával és az feldolgozottsági szint növelésével kívánnak elérni. A nagyszabású fejlesztési program annak a több évvel korábbi kormánydöntésnek köszönhetően valósulhat meg, amelynek értelmében minden húszforintnyi uniós támogatáshoz 80 forint hazai társfinanszírozást rendelnek.

Nagy István agrárminiszter a gazdatársadalom lehetőségeiről beszélt a Debreceni Egyetemen megrendezett 34. Farmer Expón / Fotó: Czeglédi Zsolt

A pályázatkiírás folyamatos, és gyakorlatilag minden területet érint. Újdonság a pályázati területek szélesebb körű átjárhatósága. Lesz átcsoportosítási lehetőség például az Agrár Környezetgazdálkodási Program (AKG) I. és II. pillére, vagyis a területalapú és beruházási célú támogatások között is. Mivel Magyarországon az AKG-besorolás mintegy kétmillió hektárt érint, ettől a rugalmasságtól jelentős eredményeket remél a tárca.

Feldolgozóüzemek fejlesztésére mintegy hétszázmilliárd forint összegű pályázat érkezett, mintegy 230 milliárdot már oda is ítéltek. Az eredetileg 150 milliárd forintos keretösszegű pályázat esetében jelentkező többletigény minél nagyobb arányú kielégítéséhez a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv forrásait csoportosítják át. Az élelmiszeripari fejlesztésekre elkülönített összeg közel ötszázmilliárd forint.

Egymillió köbméternyi vizet „fogtak meg” az öntözésfejlesztési pályázatok

A miniszter rendelkezésére álló adatok szerint az idei nyár még a 2022-esnél is szárazabb, aszályosabb lehetett, ezért különösen fontosak az öntözési pályázatok. Az öntözésfejlesztési célú

komplex beruházásokra a pályázati plafon ötmilliárd,

a kisebb léptékűekre kétszázmillió forint,

és tervezésre, szervezésre van elérhető forrás a vízgazdálkodási társulások számára is.

A gazdák vízhez juttatásában eddig elért eredmények kapcsán Nagy István közölte: az erre a célra elérhető pályázatoknak köszönhetően eddig közel egymillió köbméter vizet sikerült megfogni, vagyis visszatartani és a földekre eljuttatni, aminek köszönhetően a bejelentett aszálykár mintegy 200 ezer hektárral csökkent: a 2022-es 579 ezer hektárral szemben most nem éri el a négyszázezer hektárt. Mindezek ellenére a kár most is nagyon jelentős, ennek kompenzálására 35 milliárd forintot különített el a tárca, a kifizetése szintén folyamatos.