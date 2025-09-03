Az import miatt sérülékeny a magyar gázellátás – ám jelenleg nincs veszélyben

Bár rendben zajlik a magyarországi felhasználók földgázzal történő kiszolgálása, okkal, ok nélkül rendre felmerül a gázellátás zavarának veszélye. A magyarázat a hazai gázpiac kényes egyensúlyában keresendő, amelyet geopolitika események veszélyezetnek folyamatosan. A sérülékenységet csak erősíti az erős importkitettség.

Gázellátás: rendben érkezik az import, mégis folyamatosan aggódunk, mert vannak kockázatai is/ Fotó: Móricz Sabján Simon

Magyarország földgázgázellátása folyamatosan kulcsfontosságú

a villamosenergia-termelés,

a távfűtéses lakások használati melegvízzel való ellátása

és az ipar (főként a műtrágyagyártás és a vegyipar) kiszolgálása

miatt. A téli időszakban emellett fűtési igány kielégítése is a figyelem középpontjába helyezi. Ezt jól tükrözik a számok is. Tavaly az előbbi felsorolásban elsőként említett bruttó villamosenergia-termelés például 18,7 százalékban támaszkodott a fosszilis energiahordozókra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes adatai alapján. Ebbe persze a gáz mellett beleértendő az olaj és a szén is. Együttes súlyuk az áramtermelésben 2,5 százalékkal esett a napenergia előretörése miatt.

A lista második tétele, a hőszolgáltatásra előállított energiamennyiség 68 százalékát állították elő földgázzal. A felhasznált összes fosszilis aránya ez esetben is esett a megújulók javára. A megújulók felét a biomassza, négytizedét a geotermikus energia tette ki. (A lista harmadik eleméről, az ipari termelés földgázfelhasználása nem témája a hivatal összefoglalójának.)

A teljes tavalyi elsődlegesenergia-termelés kicsit meghaladta az 1 millió terajoule-t, ennek a 30 százalékát állították elő földgáz felhasználásával. Az adat jól mutatja, hogy a hazai energiaellátás mennyire ki van téve a földgáz használatának. Ez nem feltétlenül baj, ha van elég belföldön felhozott gázunk, kedvezőek a tárolási lehetőségeink és kellő mennyiségű importhoz is hozzájutunk.

Nő a hazai felhozatal, de arra ne alapozzuk a gázellátást

Az egyébként sem túl jelentős magyarországi szénhidrogén-termelés csökkenését a közelmúltban megállították az önellátás közelítését célzó vállalati és kormányzati intézkedések, sőt, a termelést ismét felfelé tartó pályára helyezték. Ezeknek köszönhetően a múlt évben (energiamennyiségben számolva) 6 százalékkal nőtt a hazai gáztermelés, az idei első félév pedig további javulást mutatott. Az Energiaügyi Minisztérium minapi tájékoztatása szerint a gáztermelés az egy évvel korábbi 956 millió köbméterről 977 millió köbméterre nőtt az első hat hónapban, vagyis a többlet 22 százalék. A tárca közleménye emlékeztet, hogy a tavaly ősszel öt év szünet után meghirdetett bányászati koncessziók alapján hat helyszínen (Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kiskőrös, Kiskunhalas és Tamási) indul meg a szénhidrogénkutatás. Továbbá - mint akkor Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke hangsúlyozta - folynak a további alkalmas területek érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatai, lehetővé téve ezzel a mielőbbi újabb kiírásokat. A hazai termelésű földgáz mennyiségéhez adódik a megújuló forrásból származó biogázé és idővel talán a hidrogéné is. Ám egyik sem túl nagy mértékben. A tavaly Magyarországon termelt összes villamos energiának a 31,3 százaléka származott a megújulókból, és az utóbbinak is csak a 2,7 százaléka biogázból.

Összességében pedig az 1000 petajoule-os elsődlegesenergia-termelésre vetítve az 55 ezer terajoule-s hazai gáztermelés elég szerény.

Vagyis Magyarország aligha lesz a kőolaj és a földgáz országa.