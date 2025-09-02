Ez Magyarország új kitörési pontja – fontos feltételeknek kell teljesülni, már tart az egyeztetés

Felül kellett írni a Kehop Plusz 4.2.3-24 kiírás azon elvárását, amely szerint a támogatást nyert pályázónak a földhőt áramtermelés mellett hőként is kell hasznosítania, együtt legalább 55 százalékos hatásfokkal. A geotermikus energia egyelőre egyetlen kivétellel csak hőként segít be a lakossági és a piaci igények kielégítésébe, míg a kérdéses pályázat elsősorban az áram előállítását ösztönözné. A kivétel a kínai tulajdonú és üzemeltetésű, a tervezettnél kisebb teljesítménnyel üzemelő turai létesítmény.

A geotermikus energia is besegíthet a Mol finomítója működésének fenntarthatóbbá tételébe / Fotó: Mol

Arra, hogy mi a gond a két említett, lényegében a hasznosítás növelését segítő feltétellel, a Magyar Geotermális Egyesület (MGTE) mutatott rá hírlevelében. Az egyesület egyik kifogása az volt, hogy mivel egy beruházónak kötelezés nélkül is elemi érdeke az áramtermelésből kikerülő geotermikus folyadék jelentős maradék hőtartalmának további hasznosítására, a pályázati kötelezés már teljesen felesleges.

Nem éri meg messzire szállítani a geotermikus energia hőjét

Problémásabb a kapcsolt (áramot és hőt is termelő) rendszer elvárt, legalább 55 százalékos hatásfoka. Míg ugyanis a geotermikus erőműtől a megtermelt villamos energiát nagyobb távolságra is el lehet szállítani, a hőt már nem. A hőszállítás adott távolságon felül gazdaságtalan, de a hő hasznosítása nélkül letehetünk a kapcsolt energiatermelés 55 százalékos hatásfokról is. A termálvíz hőként való hasznosítása akkor éri meg, ha van a termelés viszonylagos közelségében fűtendő létesítmény, lakóépület.

Vagyis, amikor az elsődleges cél kifejezetten a villamos energia előállítása, akkor az a helyzet állhat elő, hogy vagy villannyá alakítjuk a földhőt, ha önmagában is megéri, vagy nem csinálunk semmit – szögezi le az egyesület hírlevele.

Ehhez már csak a Világgazdaság teszi hozzá, hogy a hő hasznosításának feltétlen elvárása kizárná a versenyből azokat a pályázókat, amelyek bár egymaguk is több villamos energiát termelnének és gazdaságosabban, mint egy kapcsolt projektet ígérő riválisuk, a hőként való hasznosítás nem éri meg számukra. Így, amennyiben ezen a pályázaton múlna – de már nem múlik –, hasznosítatlan maradna az országnak a lakott, illetve az ipari és a mezőgazdasági területekről távoli geotermikus kincse.