GVH-elnök: családvédelmi mozgalom kell a digitális térben

„Nemzeti, szakmai összefogás – egy digitális családvédelmi mozgalom – szükségességét hirdetem meg, a digitális térben a családokra, a gyermekeinkre leselkedő veszélyek csökkentése, megakadályozása érdekében” – jelentette be Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a GVH által szervezett Digitális Fogyasztóvédelem 2025 konferencián, Budapesten. A szakmai eseményen nyitóelőadást tartott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta, a kormány célja a családok, fogyasztók védelme, ezért a fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló szokásokkal és a technológiai fejlődéssel – közölte a versenyhatóság csütörtökön.
A miniszter a nyitóelőadásában hangsúlyozta, hogy a kormány elsődleges célja a családok, vagyis a hazai fogyasztók védelme. A fogyasztóvédelemnek lépést kell tartania az átalakuló vásárlási szokásokkal és a technológiai fejlődéssel. Az ezekből fakadó kihívásokra aktívan kell reagálnia, és következetesen biztosítania kell a szabályok betartását mind az offline, mind az online térben, legyen szó hazai vagy külföldi kiskereskedőkről.
A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális megközelítést igényel. Az új típusú online csalások drasztikus növekedése miatt kiemelt figyelmet kell fordítani rá. A magyar kormányzat és a piaci szereplők egységesen, összehangoltan lépnek fel a pénzügyi kibercsalások ellen – emelte ki Nagy Márton.
Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke köszöntőjében rávilágított, hogy „a digitális gazdaságban a verseny nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Új üzleti modellek, kommunikációs formák és új technológiák születnek, amelyek egyszerre teremtenek értéket és hordoznak kockázatot. Robbanásszerű a fejlődés” – szögezte le a GVH elnöke.
A GVH elnöke arról beszélt, hogy a digitális jövőt nem passzívan szemléljük, hanem aktívan alakítjuk. Kifejtette, hogy az influenszermarketing átláthatósága, a sötét mintázatok elleni határozott fellépés, a digitális tudatosság erősítése, a mesterséges intelligencia tisztességes alkalmazása és a gyermekek fokozott védelme mind-mind olyan ügyek, amelyekben egyszerűen nincs helye kompromisszumnak. Mindezekből kiindulva Rigó Csaba Balázs digitális családvédelmi mozgalom szükségességét vetette fel a szakmai eseményen.
A verseny nem sérül az árrésstop miatt Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke szerint. A hatóság ugyanakkor széles körű vizsgálatokat folytat a kiskereskedelmi piacon és az online kereskedelemben, tanulmányozzák a Temu hirdetési gyakorlatát is.
