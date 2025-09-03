Deviza
bankjegy
pénzhamisítás
MNB

Súlyos ára van a hamis bankjegyeknek: húzós börtönbüntetés jár érte – erre figyeljünk, ha hozzánk is kerülne

Még ha nincs is annyi hamis bankjegy a forgalomban Magyarországon, résen kell lennünk, amikor gyanús fizetőeszközzel találkozunk. Megkérdeztük a hatóságot, hogyan ismerhetjük fel a hamis pénzeket, valamint mit ne tegyünk semmiképpen, ha meg szeretnénk szabadulni tőlük.
Zováthi Domokos
2025.09.03., 10:51
Fotó: shutterstock

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy hamis pénz került a birtokunkba, azt vizsgálatra valamely hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) kell átadni – válaszolta megkeresésünkre a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

forint, bankjegy, euro, euró, hamis
Innen ismerhetjük fel a hamis bankjegyeket / Fotó: YinNarukami / Shutterstock

A hatóságot azután kerestük meg, hogy a Kecskeméti Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás miatt vádat emelt két férfival és egy nővel szemben, akik hamis eurós bankjeggyel fizettek azért, hogy forinthoz jussanak. 

A hamis pénzek elsődlegesen a biztonsági elemek, így például

  • a hologramfólia,
  • a vízjel,
  • az illeszkedő jel,
  • a színváltó nyomat

hiányáról ismerhetők meg, de árulkodó lehet a pénzek tapintása, a megszokottól eltérő anyag is – magyarázta a Világgazdaságnak Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

a hamis pénzzel semmiképpen ne fizessünk, azt ne hozzuk forgalomba, mivel azzal pénzhamisítást követnénk el,

amit a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A helyettes szóvivő azt is elárulta, hogy a járási ügyészség idén két ügyben emelt vádat pénzhamisítás bűntette miatt, a hamis pénzek összértéke 550 euró volt. 

Mit mond a hamis pénzekről a jegybank?

Az MNB is kiemelte, hogy a Büntető Törvénykönyv bünteti a bankjegyek és az érmék hamisítását. Ennek megfelelően a hamis, meghamisított készpénzt sem fizetésül, sem más jogcímen nem szabad elfogadni. A hamis, meghamisított bankjegyekért és érmékért a Magyar Nemzeti Bank nem térít ellenértéket. Hangsúlyozták:

arra is lehetőség van, hogy bárki – személyesen vagy postai úton – az MNB-hez forduljon a feltehetően hamis vagy meghamisított bankjegyek és érmék vizsgálata érdekében, melyet a jegybank díjmentesen végez.

