Súlyos ára van a hamis bankjegyeknek: húzós börtönbüntetés jár érte – erre figyeljünk, ha hozzánk is kerülne

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy hamis pénz került a birtokunkba, azt vizsgálatra valamely hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) kell átadni – válaszolta megkeresésünkre a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Innen ismerhetjük fel a hamis bankjegyeket / Fotó: YinNarukami / Shutterstock

A hatóságot azután kerestük meg, hogy a Kecskeméti Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás miatt vádat emelt két férfival és egy nővel szemben, akik hamis eurós bankjeggyel fizettek azért, hogy forinthoz jussanak.

A hamis pénzek elsődlegesen a biztonsági elemek, így például

a hologramfólia,

a vízjel,

az illeszkedő jel,

a színváltó nyomat

hiányáról ismerhetők meg, de árulkodó lehet a pénzek tapintása, a megszokottól eltérő anyag is – magyarázta a Világgazdaságnak Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

a hamis pénzzel semmiképpen ne fizessünk, azt ne hozzuk forgalomba, mivel azzal pénzhamisítást követnénk el,

amit a törvény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A helyettes szóvivő azt is elárulta, hogy a járási ügyészség idén két ügyben emelt vádat pénzhamisítás bűntette miatt, a hamis pénzek összértéke 550 euró volt.

Mit mond a hamis pénzekről a jegybank?

Az MNB is kiemelte, hogy a Büntető Törvénykönyv bünteti a bankjegyek és az érmék hamisítását. Ennek megfelelően a hamis, meghamisított készpénzt sem fizetésül, sem más jogcímen nem szabad elfogadni. A hamis, meghamisított bankjegyekért és érmékért a Magyar Nemzeti Bank nem térít ellenértéket. Hangsúlyozták: