Autósok figyelem! Újra járható az M7-es egy kulcsfontosságú szakasza

Véget ért a pályazár Budapest irányába az M7-es autópályán Velencénél. Szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új velencei gyalogos és kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölött átívelő elemeit.
A munkálatok vasárnap 9 óra 54 peckor, a tervezettnél 2 órával hamarabb befejeződtek, így újra szabadon járható a Budapest felé vezető oldal a közzététel szerint. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették. Így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4 elemet kell a helyére daruzni.
A következő elemeket várhatóan októberben emelik a helyükre. Az MKIF Zrt. ígéri, hogy majd erről is időben és előre tájékoztatja a közlekedőket.
A jelenlegi, 3 méter széles, 9 százalékos emelkedővel épült hídtól a Balaton irányába eltolva, nagyjából 20 méterre épül fel az új hídszerkezet, a közlekedés biztonsága érdekében.
A társaság már korábban is jelezte, hogy a velencei gyalogos és kerékpáros híd végénél lévő Velencei-pihenő jobb és bal oldali parkolóit időnként részben vagy teljes egészében lezárja.
Fontos, hogy a meglévő korlátozások mellett a jelenlegi híd továbbra is biztonságos.
A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról, azok pontos időpontjáról, menetrendjéről időben és előre tájékoztatja a társaság az utazóközönséget a weboldalán, a közösségi média felületein, illetve az Útinformon keresztül.
