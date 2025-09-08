Szegeden úgy beindult a fix 3 százalékos hitel, hogy alku nélkül zsákolják a lakásokat

A szegedi panellakások az Otthon Start program nagy nyertesei, mivel a vevők elsősorban a 60 millió forint alatti lakásokat keresik, és a program által kínált kedvezményes hitellehetőség alapján a panellakások elérhetők és népszerűek a városban – írja a Délmagyar.

A fix 3 százalékos hitel célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása / Fotó: Karnok Csaba

A városban az eladó lakóingatlanok körülbelül 91 százaléka beleesik az Otthon Start program feltételei közé, különösen a panellakások, amelyek ára 60 millió forint alatt van, így a program elsősorban ezeket a lakásokat érinti pozitívan. Mivel az albérleti díjak Szegeden magasak, így a program segítségével vonzóbbá válhat a saját lakáshoz jutás.

Bozsó Bence ingatlanközvetítő és a Limit Ingatlaniroda vezetője a lapnak azt mondta, hogy a vevők nagy részét most az első lakásukat vásárló fiatalok, valamint azok a szülők teszik ki, akik gyermekeiknek keresnek saját otthont az egyetemi évek idejére. Hozzátette: a legolcsóbb szegedi panellakások ára jelenleg 40 millió forint körül kezdődik.

Ugyanakkor a 60 millió forintos lakások többségére már egy komolyabb felújítás is ráfér, korszerűsítés nélkül alig akad igazán jó állapotú ingatlan. A 70 millió forint feletti szegedi lakások és házak esetében már jóval visszafogottabb a kereslet. Az első hét tapasztalatai azt mutatják, hogy 60 millió forintig most pezseg a piac, fölötte viszont megállt az érdeklődés.

Néhány napja elstartolt a fix 3 százalékos hitel

Az Otthon Start program egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, amelynek célja a fiatalok első otthonhoz jutásának támogatása. A hitel legfeljebb 50 millió forint értékben, és legfeljebb 25 évre vehető fel Magyarország területén található belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához.

Az ingatlan értékének felső határa lakás esetében 100 millió, háznál, tanyánál 150 millió forint. Nincs házasságkötési és gyerekvállalási kötelezettség, valamint más hitelprogrammal, például CSOK-kal együtt is fel lehet venni. Igényelheti mindenki, akinek nincs ingatlana, illetve azok is élhetnek a lehetőséggel, akiknek nincs 50 százalékot meghaladó tulajdonrészük lakóingatlanban.