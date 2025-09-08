Fontos határidőre figyelmeztet a hatóság: pár napjuk maradt jelentkezni a kisgyermekes szülőknek a védőoltásért

Fontos határidő közeleg, az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A HPV több mint száz típusa közül legalább tizenöt súlyos daganatos betegséget okozhat / Fotó: Anusorn Nakdee / Shutterstock

A tájékoztatóban kiemelték, hogy a HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nem csupán a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

Az NNGYK szerint:

A vakcina teljesen biztonságos, mivel nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag.

Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása.

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás százszázalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Hazánkban is szedi áldozatait a HPV

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, tehát az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

Az NNGYK adatai szerint a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben.