Fontos határidőre figyelmeztet a hatóság: pár napjuk maradt jelentkezni a kisgyermekes szülőknek a védőoltásért

Vészesen közeleg a HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A HPV több mint száz típusa közül legalább tizenöt súlyos daganatos betegséget okozhat.
VG
2025.09.08, 14:00
Frissítve: 2025.09.08, 14:03

Fontos határidő közeleg, az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, amely 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba. A teljes védelemhez mindkét adag beadása szükséges – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás
A HPV több mint száz típusa közül legalább tizenöt súlyos daganatos betegséget okozhat / Fotó: Anusorn Nakdee / Shutterstock

A tájékoztatóban kiemelték, hogy a HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük méhnyakrákot, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nem csupán a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal (16 és 18), hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt. Az oltás segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

Az NNGYK szerint:

  • A vakcina teljesen biztonságos, mivel nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag.
  • Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása.
  • Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás százszázalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben.

Hazánkban is szedi áldozatait a HPV

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető, tehát az oltás valódi és hatékony életmentő beavatkozás.

Az NNGYK adatai szerint a tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben.

