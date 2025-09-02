Emelkedtek a szőlőárak a szüretre, minden a boráremelés mellett szól, de ott egy sötét árny a háttérben

Az Alföldön még a többi borvidéknél is jobban károsította az aszály a szőlőtermést. A Kunsági borvidéken már javában tartó idei szüret tapasztalatai szerint akár közel harmadával is kevesebb szőlőből készülhet bor – mondta el a Világgazdaságnak Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) elnöke. Abban is különbözik az idei szüret az elmúlt évitől, hogy nem kezdődött extrém korán, de a sokéves átlaghoz képest így is egy héttel előbbre járnak (tavaly ez három hét volt). Más borvidékeken több eső volt, így Frittmann szerint országosan elérhető a tavalyi, egyébként nagyon gyenge bortermés.

Gyenge hozamokat, de jó minőséget hoz az idei szüret / Fotó: Kovács Tamás / MTI

Jó hír ugyanakkor a szőlőtermelőknek, hogy a szőlőárak átlagosan 15 százalékkal emelkedtek, így a borvidéken – mindent összevetve – átlagosan 175 forint körül vesznek át egy kiló szőlőt a tavalyi 150 forint körüli ár után. Frittmann szerint ez nagy emelkedésnek számít, és bár tudvalévő, hogy a gazdálkodók az árral soha nem elégedettek, ez azért most jó árnak számít. Már csak azért is, mert már tavaly sem voltak alacsonyak a szőlőárak. A nagy áremelkedés ugyanakkor csak a fehér szőlőkre igaz, a kék szőlőknél ez jóval visszafogottabb, aminek a hátterében a vörösborok iránti kereslet világszerte tapasztalható esése áll.

Az illatos fajták az idei szüret nyertesei

Azt is megjegyezte, hogy az illatos fajtákért mindig kicsit magasabb árat adnak a felvásárlók, és az Irsai Olivér még közülük is kiemelkedik. A HNT elnöke ugyanakkor úgy véli:

A középkategóriás borok árát figyelembe véve biztosan emelkedniük kell a boráraknak is, ellenkező esetben nagy gondok lesznek az ágazatban.

Az árak emelkedését az is támogatja, hogy a szőlőalapanyag minősége szerinte nagyon jó. Az öreg tőkék jól produkálnak, a fiatal tőkékkel azonban már problémák vannak, mivel a gyökérzetük még nem hatol elég mélyre, a talajvízszint pedig az utóbbi években süllyedt. Régebben a harmadik éves szőlő már jól termett, behozta a ráfordított éves munkát, idén pedig hat-hét éves tőkék is megsínylik az aszályt – mutatott rá egy a gazdálkodás eredményességét nagyban befolyásoló tényezőre Frittmann, aki szerint most már csak a tízéves szőlőket vagy az annál idősebbeket lehet terhelni. Ahol homok, nem pedig agyag van, ott viszont a tíz év körüli ültetvényeknél is gond van, de

az öreg szőlők már csodálatosan viselik ezt az aszályt

– fogalmazott.