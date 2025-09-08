Infláció: valami nagyon fura dolog történik a magyar boltokban

Kellemes meglepetést okozhatott az infláció a nyár utolsó hónapjában: a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint augusztusban megállt az éves bázisú inflációs mutató csökkenése, azaz július után ismét 4,3 százalékos fogyasztói árindexet mérhetett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amely kedden közli legfrissebb adatokat. Emlékezetes, júliusban kisebb megugrás történt az inflációban, júniushoz viszonyítva 0,4 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, azonban a jelek szerint havi alapon stagnálhattak.
Az előttünk álló inflációs adatközlés komoly piaci reakciókat vélhetően nem hoz majd - mondta Virovácz Péter, az ING BAnk vezető elemzője, aki arra számít, hogy a havi árváltozás újfent minimális (0,0–0,1 százalék) lehet, és mivel a tavalyi bázis is hasonló volt, így az éves bázisú inflációs ráta a júliusihoz hasonlóan 4,3 százalék maradhat.
A maginfláció esetében csupán minimális süllyedésre számítunk, ami pont elég lesz arra, hogy benézzen 4 százalék alá a mutató
– húzta alá az elemző, rámutatott arra is, hogy az üzemanyagárak éves szinten bő 4 százalékkal csökkenhettek, ami 0,3 százalékponttal mérsékli az inflációt. Az élelmiszereknél vegyes kép várható, hiszen a szezonális hatások lefelé nyomhatják bizonyos feldolgozatlan élelmiszerek árát, ám a tavalyi évhez képest még így is jelentős áremelkedéssel szembesülhetünk.
Ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is az élelmiszerek csoportja adja majd az inflációs hozzájárulás legnagyobb részét.
A tartós fogyasztási cikkeknél viszont lassulhatott az áremelkedés, miközben a háztartási energia drágulása tovább gyorsulhatott, akár 12 százalékra. A szolgáltatások esetében komoly változásra nem számítunk, maradhat a valamivel 5 százalék feletti drágulás, amivel az élelmiszerek után ez a tétel második legfőbb inflációs hozzájáruló, tette hozzá az elemző.
Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy historikusan nem jellemzőek a nagyobb augusztusi átárazások a magyar gazdaságban, ezért nem is számít az alapvető árfolyamatokban jelentős változásra. Ami az egyes tételeket illeti:
Hasonló véleményen van Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője, aki szintén nem lát erős átárazást a cégek részéről, sőt, szerinte a havi maginfláció is nulla közelében alakulhatott. Kiemelte, hogy a maginfláción kívüli tételeknél az üzemanyagok negatívan, míg az energiaárak semlegesen járulhattak hozzá a havi inflációhoz, így a teljes inflációs adat is nulla közelében maradhatott.
A legnagyobb kételyek továbbra is az élelmiszerárakat illetően merülnek fel. Jelentős az árnyomás mind az importárak, mind a termelői árak tekintetében, míg a kereskedőknek az árréstopokon elszenvedett veszteségeik miatt válik szükségessé valamilyen jellegű keresztárazás
– taglalta az elemző, aki szerint szezonális akciózások segítették ugyan az árakat alacsonyan tartani, de nem számít arra, hogy a 2021 előtt megszokott méretes akciózásokkal egyhamar újra találkozzunk.
A konszenzustól némileg optimistább Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki arra számít, hogy az infláció augusztusban minimálisan tovább csökkenhetett, várakozásai szerint 4,2 százalékra. Szerinte ez nem egy kiemelkedően magas szint, de a jegybanki célt meghaladja, ahhoz tehát magas, hogy a jegybank kamatot vágjon, ahhoz viszont alacsony, hogy stagflációról beszélhessünk.
"A 4,2 százalékos szinthez persze hozzá kell tenni, hogy ebben nagy szerepe van az árrésstopoknak és a kormányzati megállapodásoknak, ezek nélkül nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne az infláció, az pedig már régiós összehasonlításban sem nézne ki szépen"
– magyarázta az elemző, aki úgy látja, hogy az inflációt alapvetően a forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödése és az alacsony importált infláció fogja vissza, jelenleg az eurózóna inflációja tartósan 2 százalék körül van. Ugyanakkor a magasan ragadt inflációs várakozások, az élelmiszerek drágulása (amelyben szerepe van az aszálynak is, de a termelői árak közül is kiemelkedik az élelmiszeripar árnövekedése), illetve a reálbérek növekedése felfelé húzzák az inflációt.
Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató vezető elemzője annak a véleményének adott hangot, hogy az árrésszabályozás meghosszabbítása az év második felében is hozzájárulhat az alappályánál kedvezőbb inflációs folyamatokhoz, azonban a következő hónapokban – elsősorban a bázishatások miatt – az infláció kismértékű gyorsulására számít. Viszont az év utolsó negyedévében ismételten a jegybanki célsáv felső széle közelébe csökkenhet a pénzromlási ütem Magyarországon. Kiemelte a 400 forint alatt stabilizálódó – és jelenleg tovább erősödő – euró árfolyamot is, ami az importált infláció csökkenésén keresztül szintén támogatja a hazai dezinflációs folyamatokat.
A forint további erősödése a tartós fogyasztási cikkek árát vihette lejjebb, havi alapon ismét enyhe csökkenésre számítunk ebben a termékkörben
– mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője, aki szerint a háztartási energiaárak esetében a most elszámolásra kerülő június hónap az adatok alapján alacsonyabb földgáz fogyasztást hozott, mérsékelve a fogyasztás alapú elszámolásból fakadó áremelő hatást, ugyanakkor a júniusra rendelkezésre álló adatok a villamos-energia fogyasztás mérsékelt emelkedését mutatják.
Nagy János, az Erste Bank elemzője is azt emelte ki, hogy a relatíve nehezen becsülhető háztartási energia felől detektálható felfelé mutató kockázat augusztusra vonatkozóan, mivel a szokásosnál hidegebb téli és tavaszi időjárás után az éves elszámoló számlák ekkor kerülnek a fogyasztók kezébe. "Összességében az ipari termelői árak, az importtermékek, a forint stabilitása és a tendenciózus munkapiaci folyamatok lefelé mutató kockázatot jelentenek, azonban a lakossági inflációs várakozások magasan ragadása érdemben ellensúlyozhatja ezeket a hatásokat" – húzta alá az elemző, aki szerint a következő hónapokban érkező, választások előtti jóléti intézkedések vélhetően fokozhatják a várt árnövekedést és teret engedhet további átárazásokra.
Virovácz Péter szerint előttünk álló hónapokban ismét emelkedhet az áremelkedés általános üteme és októberben tetőzhet a mutató, méghozzá 5 százalék közelében. Jelezte, hogy ING Bank előrejelzése az árrésstopok november végi kivezetésével számol, így az év végi inflációs ráta is viszonylag emelkedett maradhat a magas bázis ellenére is. Előrejelzésük szerint az átlagos infláció 2025-ben 4,6, míg jövőre 4,2 százalék lehet. Az árrésstop újbóli három hónapig tartó meghosszabbítása az idei évi átlagot érdemben nem befolyásolná, miközben a jövő év eleji inflációt 3 százalék alá nyomná, de a 2026. év második felében a megszokottnál érdemben erősebb havi átárazásokat hozhatna.
Az ING Bank elemzője úgy látja, forint beragadt 395 körül az euróval szemben, és az augusztusi inflációs adat aligha okoz olyan meglepetést, amely kilöki ebből a sávból bármelyik irányba. Sokkal nagyobb hatást gyakorolhat a forint árfolyamára a nemzetközi monetáris politikára vonatkozó várakozások alakulása.
Virovácz Péter szerint a friss inflációs adat vélhetően az MNB-t nem sarkallja majd az üzenetei újragondolására, vagyis maradhat a szigorú és óvatos monetáris politika.
A jegybank várhatóan nem változtat az alapkamaton, amely meglátása szerint 6,50 százalékon maradhat az év végéig Új narratívát legkorábban a szeptemberi Inflációs jelentés hozhat, de nagyobb a valószínűsége, hogy a decemberi riportban találkozunk majd komolyabb újdonsággal.
Becsey Zsolt úgy véli, hogy monetáris politikának nagyjából év végén vagy a jövő év elején jöhet el az az időpont amikor egy kamatvágásra elszánhatja magát, de ehhez szükség lesz arra is, hogy az amerikai gazdaság és a Fed galamb irányba haladjon tovább.
