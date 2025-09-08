Kellemes meglepetést okozhatott az infláció a nyár utolsó hónapjában: a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa szerint augusztusban megállt az éves bázisú inflációs mutató csökkenése, azaz július után ismét 4,3 százalékos fogyasztói árindexet mérhetett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amely kedden közli legfrissebb adatokat. Emlékezetes, júliusban kisebb megugrás történt az inflációban, júniushoz viszonyítva 0,4 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, azonban a jelek szerint havi alapon stagnálhattak.

Infláció: valami nagyon fura dolog történik a magyar boltokban / Fotó: Vémi Zoltán

Infláció: akár 4 százalék alá is benézhet a maginfláció

Az előttünk álló inflációs adatközlés komoly piaci reakciókat vélhetően nem hoz majd - mondta Virovácz Péter, az ING BAnk vezető elemzője, aki arra számít, hogy a havi árváltozás újfent minimális (0,0–0,1 százalék) lehet, és mivel a tavalyi bázis is hasonló volt, így az éves bázisú inflációs ráta a júliusihoz hasonlóan 4,3 százalék maradhat.

A maginfláció esetében csupán minimális süllyedésre számítunk, ami pont elég lesz arra, hogy benézzen 4 százalék alá a mutató

– húzta alá az elemző, rámutatott arra is, hogy az üzemanyagárak éves szinten bő 4 százalékkal csökkenhettek, ami 0,3 százalékponttal mérsékli az inflációt. Az élelmiszereknél vegyes kép várható, hiszen a szezonális hatások lefelé nyomhatják bizonyos feldolgozatlan élelmiszerek árát, ám a tavalyi évhez képest még így is jelentős áremelkedéssel szembesülhetünk.

Ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is az élelmiszerek csoportja adja majd az inflációs hozzájárulás legnagyobb részét.

A tartós fogyasztási cikkeknél viszont lassulhatott az áremelkedés, miközben a háztartási energia drágulása tovább gyorsulhatott, akár 12 százalékra. A szolgáltatások esetében komoly változásra nem számítunk, maradhat a valamivel 5 százalék feletti drágulás, amivel az élelmiszerek után ez a tétel második legfőbb inflációs hozzájáruló, tette hozzá az elemző.

Augusztusban eleve nem jellemzőek az átárazások

Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy historikusan nem jellemzőek a nagyobb augusztusi átárazások a magyar gazdaságban, ezért nem is számít az alapvető árfolyamatokban jelentős változásra. Ami az egyes tételeket illeti:

Augusztusban az üzemanyagárak havi bázison kismértékben mérséklődtek, miközben az előző év azonos időszakához képest közel 4 százalékkal alacsonyabb árakkal találkozhattunk a kutakon. Az élelmiszerek esetében a gyengébb mezőgazdasági termelés hatása szeptembertől szokott megjelenni a fogyasztói árakban, így most még havi és éves alapon stagnálhattak az árak. A szeszesitalok, dohánytermékek, valamint a tartós fogyasztási cikkek esetében sem számol havi alapon jelentős áremelkedéssel, utóbbi csoport esetében a forintárfolyam stabilizálódása, erősödése is segíti a drágulás kordában tartását. A ruházkodási cikkek esetében historikusan jellemző augusztusra a havi alapú árcsökkenés. A KSH módszertana alapján az idén májusig kitolódó fűtési szezon vége most jelenhet meg az adatokban. A szolgáltatások esetében is csak kisebb mértékű áremelkedést vár havi alapon, elsősorban az üdülési szolgáltatások nyomán, a rendszeres szezonális árváltoztatások eredményeként.

Hasonló véleményen van Becsey Zsolt, az Unicredit Bank vezető elemzője, aki szintén nem lát erős átárazást a cégek részéről, sőt, szerinte a havi maginfláció is nulla közelében alakulhatott. Kiemelte, hogy a maginfláción kívüli tételeknél az üzemanyagok negatívan, míg az energiaárak semlegesen járulhattak hozzá a havi inflációhoz, így a teljes inflációs adat is nulla közelében maradhatott.

A legnagyobb kételyek továbbra is az élelmiszerárakat illetően merülnek fel. Jelentős az árnyomás mind az importárak, mind a termelői árak tekintetében, míg a kereskedőknek az árréstopokon elszenvedett veszteségeik miatt válik szükségessé valamilyen jellegű keresztárazás

– taglalta az elemző, aki szerint szezonális akciózások segítették ugyan az árakat alacsonyan tartani, de nem számít arra, hogy a 2021 előtt megszokott méretes akciózásokkal egyhamar újra találkozzunk.