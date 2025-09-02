Külföldön dolgozó magyarok: nagy változás jön a határokon – megjelent a belügy jogszabálytervezete az ingázókról

Egy határrendészeti adatbázis létrehozását javasolja egy belügyminisztériumi törvénytervezet. Erre azért lenne szükség, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a határt rendszeresen átlépők számára a ki- és belépést – áll a jogszabálytervezetben.

Határátlépés – egyszerűsödhet a folyamat az ingázók számára / Fotó: AFP

Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolódó

európai uniós jogi normák ezt a lehetőséget biztosítják olyan személyek esetében, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek.

Az adatbázisba kérelem alapján lehet bekerülni, a kérelemben ki kell térni a határt átlépő személyes adataira:

családi és utónév,

születési idő (év, hó, nap),

nem,

állampolgárság,

úti okmány száma, típusa,

érvényességi ideje,

arcképmás,

elektronikus elérhetőség,

ingázáshoz igénybe vett határátkelőhely vagy határátkelőhelyek megnevezése,

az ingázással összefüggő határátlépés időpontja és iránya.

A beutazási feltételeket az adatállományba bekerülés előtt, majd azt követően szúrópróbaszerűen is ellenőrizni kell. A Rendőrségnek 180 napig van jogosultsága az adatok kezelésére, az adatállományból adatot szolgáltat törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, továbbá az állami adó- és vámhatóságnak.

A tervezet felhatalmazza kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a határ menti ingázás céljából igénybe vehető határátkelőhelyeket,

valamint a határ menti ingázók határrendészeti külön adatállományba való bekerülésének, az onnan való törlésnek és az adatállományban történő ellenőrzésnek a részletes szabályait.

