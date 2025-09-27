Deviza
Vidéken is szupersebességgel száguldhatnak az emberek, ha ez a program megvalósul

A gyors és állandóan elérhető internet mára ugyanolyan fontossá vált, mint az ivóvíz vagy az elektromos hálózat - mutatott rá közösségi oldalán írt bejegyzésében Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára. A szupergyors internet elérését ezért mindenhol elérhetővé akarják tenni.
2025.09.27, 19:52

A digitális szuverenitásunk alapfeltétele a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető korszerű optikai hálózat. Ebből, vagyis a szupergyors internet eléréséből "senki sem maradhat ki!" - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében szombaton.

 A nagyvárosokban már most elérhető a gigagyors internet, a kisebb településeken viszont még sok helyen lassabb, gyakran megszakadó a hálózat. Fotó: TechAnimationStock

Solymár Károly Balázs kifejtette, a gyors és állandóan elérhető internet mára ugyanolyan fontossá vált, mint az ivóvíz vagy az elektromos hálózat. A nagyvárosokban már most elérhető a gigagyors internet, akár két vagy három szolgáltató kínálatában is, a kisebb településeken élők azonban ma még sok helyen lassabb, gyakran megszakadó hálózattal kénytelenek beérni - mondta.

Mint mondta, a 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot. Hozzátette: az idén augusztusban útjára indított Gigabit Magyarország Programmal minden egyes magyar háztartásba elviszik a gigagyors internetet, mégpedig a legkorszerűbb optikai technológiával.

A DIMOP Plusz 85 milliárd forintos keretéből legalább 300 ezer magyar otthon és vállalkozás számára válik előfizethetővé a gyors internet, kiegészítve azt az 500 ezer végpontot, amelynek kiépítését támogatás nélkül vállalják a távközlési szolgáltatók - ismertette.

Közlése szerint a programot 2028 végéig több ütemben valósítják meg. Az első, augusztus 26-án lezárult szakaszban 109 pályázat érkezett be, több mint 59 milliárd forint értékben. Megnyitották a második pályázati szakaszt, amelytől hasonlóan nagy érdeklődést várnak- jelezte.

