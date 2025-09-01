Stabilizálódtak az ipari termelői árak Magyarországon: júniushoz képest nem volt változás

Az ipari termelői árak júliusban 4,5 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfői adatközlése szerint, miután a belföldi értékesítés árai 1,6 százalékkal, az exportértékestésé 5,9 százalékkal nőttek egy év alatt. A KSH azt is közölte, hogy havi alapon az ipari termelői árak nm változtak, miután a belföldi értékesítés 0,4 százalékkal drágult, miközben az export 01 százalékkal olcsóbb lett júniushoz képest.

Az ipari termelői árak stagnáltak júliusban júniushoz képest / Fotó: AFP

Ez áll az ipari termelői árak változása mögött

Az adatokból az is kiderül, hogy a belföldi értékesítés 1,6 százalékos drágulása a 62,7 százalékot képviselő feldolgozóipar árainak 2,8 százalékos emelkedéséből, a 35,4 százalékos súlyú energiaipar árainak 0,6 százalékos csökkenéséből és

az élelmiszeripari árak 6,8 százalékos növekedéséből tevődik össze.

Rendeltetés szerint csoportosítva az ágazatokat pedig azt mutatják a KSH adatai, hogy belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,3, a beruházási javakat gyártókban 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,4 százalékkal emelkedtek az árak.

Az 5,9 százalékos áremelkedés az ipari exporton belül a 91,8 százalékos súlyú exportértékesítés 3,1 és a 8,0 százalékot képviselő energiaipar 12,7 százalékos emelkedésének az eredménye.

Az év első hét hónapját nézve a belföldi értékesítés árai 4,1, az exportértékesítés 8,1 százalékkal nőttek, így összességében az ipari termelő árak 7,0 százalékkal voltak magasabbak mint tavaly.