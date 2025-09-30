Mérséklődtek az ipari termelői árak Magyarországon

Idén augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az ipari termelői árak idén augusztusban átlagosan 0,8 százalékkal mérséklődtek az előző hónaphoz képest / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 1 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek.

2025. augusztusban a 2024. augusztusihoz képest a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,5 százalékkal visszaestek, a beruházási javakat gyártókban 2,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,7 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,4 százalékkal növekedtek, a 8 százalékos súlyú energiaiparban 3,8 százalékkal csökkentek az árak.

2025. január–augusztusban a 2024. január–augusztusihoz képest a belföldi értékesítés árai 3,7, az exportértékesítéséi 7,7 százalékkal magasabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 6,4 százalékkal emelkedtek.

