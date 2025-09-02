Árzuhanás aggasztja a frisspiaci zöldségek termelőit, a paradicsom és a paprika reményt keltő

A szántóföldi gabonák piacainak bizonytalanságai és a vetőmagkukorica-termeltetés csökkenése miatt idén kora tavasszal elmaradtak a parázs árviták a termelők és a feldolgozók között, könnyebb volt a megegyezés az ipari zöldségek felvásárlásáról. A FruitVeB Magyar Zöldség Szakmaközi Szervezethez érkezett információk szerint a zöldborsóra a kilogrammonként a 130–180 forint közötti ársávban szerződtek, ami a szakemberek szerint nem jelent extra jövedelmet, de mivel a tavaszi fagyok nem okoztak jelentős károkat, így el lehetett érni a 6-8 tonnás hektáronkénti termésátlagokat.

A hagymatermelők aggódhatnak a holland dömping miatt, míg az ipari zöldségek termelői jobb évet zárhatnak / Fotó: ANP via AFP

Ehhez a FruitVeB szerint a zöldborsónak a kedvező időjáráson kívül megfelelő növényvédelem, öntözés és talajművelés is szükséges volt. A feldolgozóipar is elégedett, mert a 45-50. nap körül az üzemek már fogadták a beszállított tételeket, vagyis nem húzódott el a szezon.

Az ipari zöldségek közül a paradicsom szezonja néz ki a legjobbnak

A csemegekukorica szerződéses ára 70 forint körül volt kilogrammonként. A vetések ütemezését megnehezítette a hideg május és az extrém meleg június. A betakarítás augusztus végén a terület mintegy 35 százalékánál tartott 17-20 tonnás hektáronkénti hozamokkal. A feldolgozóiparban a piacot még mindig a távol-keleti olcsó kukorica határozza meg, mivel a kereskedők még a védővámok hatályba lépése előtt készleteztek be.

Északon aranysárga bőség, délen küzdelem az aszállyal – van, amikor a kukoricatermelők is bizakodnak

Jó tereméseredményekben bíznak idén a hazai csemegekukorica-termesztők. A konzervipari, illetve frisspiaci felhasználásra szánt növény termőterületének jelentős része öntözött, és arra lehet számítani, hogy a hónap közepétől a piacokon is lejjebb megy a csemegekukorica ára.

Az ipari paradicsomra 44 forint körül volt a kilónkénti szerződéses ár, amihez hozzájön még a kompenzációs felár. A betakarítás indulása után egy héttel az mondható el, hogy ez jár is majd a termelőknek, a termék minősége ugyanis meghaladja a szerződésben foglalt értéket. Ráadásul mindez 80 tonna per hektár feletti terméshozamokkal párosul, így

ha az időjárás kedvező marad, a FruitVeB szerint kifejezetten jó paradicsomos évjárat lesz az idei.

A minőségi kompenzáció elérheti az idei évben az alapár 16 százalékát.