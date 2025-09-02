Itt a fordulat a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatában: valósággal szárnyalhat a következő hónapokban

Egyre kiegyensúlyozottabb szerkezetűvé válhat a következő negyedévekben a magyar gazdaság növekedése, ami lassan három éve próbál kitörni a stagnálás állapotából. Ahogy kedd reggel beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal közölte a második negyedéves GDP-adatokat. A részletes adatok szerint éves bázison 0,2 százalékkal, míg negyedéves alapon 0,4 százalékkal nőtt a kibocsátás, tehát valóban sikerült elkerülni a technikai recessziót. Ezen túlmenően azonban több pozitív meglepetést is tartogatott, még ha messze is van a magyar gazdaság attól, amit az év elején vártak a kormányzati és gazdasági szereplők.
Abban továbbra sincs változás, hogy a belső fogyasztás a növekedés húzóereje, a fogyasztás 4,5 százalékkal növekedett, miközben a külpiacra termelő ipar 3,3 százalékkal esett vissza. A fogyasztás szempontjából kedvező fejlemény, hogy még gyorsult is a korábbi hónapokhoz képest.
Ami igazán meglepő, és megerősíti, hogy megtörtént egy fontos területen a fordulat, az az építőipar teljesítménye: éves bázison 3,4 százalékkal, míg negyedéves alapon 6 százalékkal nőtt a termelés volumene.
A szektor javuló kilátásait mutatja, hogy júniusban az új megrendelések száma 67,8 százalékkal nőtt, aminek köszönhetően a tárgyévi szerződésállomány 17,9 százalékos pluszban van. Azonban fontos hozzátenni, hogy óriási cikcakkokat mutatott az elmúlt másfél évben az építőipar, egy-egy nagyobb állami projekt érdemben képes befolyásolni mind a termelés, mind a megrendelésállomány alakulását. Ami miatt most mégis alapos ok van arra, hogy a szektor egyértelmű trendet mutat a következő időszakban, az a kormányzati élénkítés.
Nagy kérdés továbbra is az ipar magára találása, ami a jelek szerint egyhamar nem fog bekövetkezni. Bár a KSH adatai szerint negyedéves alapon 0,6 százalékkal nőtt a gyártás volumene, olyan mélyen van az ágazat teljesítménye, hogy továbbra se lehet arról beszélni, hogy a növekedésnek támaszt adna.
Sőt, a második negyedévben még mindig óriási visszahúzó erőt jelentett, egészen pontosan 0,7 százalékkal csökkentette a nemzetgazdaság teljesítményét. Ez persze összhangban van azzal a hektikussággal, amit Németországban látni, és ami a magyar gazdaságra is rányomja a bélyegét. Európa legfejlettebb gazdaságából egymással teljesen ellentétes adatok érkeznek hónapról hónapra. Míg márciusban és májusban is volt egy felpattanás, addig áprilisban és legutóbb júniusban is negatívba fordult a kibocsátás, legutóbb 3,6 százalékkal csökkent. Mindez összefüggésben van a vámháborúval, amely egyelőre megnyugvást hozott, de nagy kérdés, hogy a német cégek mennyire szenvedik meg a megemelkedett tarifákat.
Talán épp emiatt beszélt Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője is arról a Tranzit fesztiválon, hogy ebben a helyzetben azokat a reális kitörési pontokat kell megkeresni a magyar gazdaságban, amelyeknek megvannak a forrásaik.
Logikusan arra a következtetésre jutottunk, hogy ez az építőipar
– fogalmazott a miniszter, aki szerint ezért is indították el az Otthon Start programot. Ágazati szereplők is nagy reményekkel várták a szeptember elsejével induló programot, amely az ígéretek szerint a következő 5 évben 50 ezer új lakás megépítését indíthatja el. Erre pedig szükség is van, az elmúlt években az infláció begyűrűzésével évtizedes mélypontra zuhant az újonnan átadott lakások száma.
Ha mindez nem lenne elég, az ágazat kilátásait csak tovább javítja, hogy várhatóan októberben indul majd el az az otthonfelújíítási támogatás, amelyről egyelőre nagy a titkolózás.
Először a nyár közepén írt róla a Népszava, hogy 15 millió forintos otthonfelújítási támogatást tervez a kormány a színfalak mögött az ÉVOSZ javaslatára. Az értesülést a Világgazdaságnak is megerősítette Tibor Dávid, a szervezet alelnöke és a Mesterplast tulajdonosa, aki azt mondta, hogy a programnak lesz egy visszatérítendő és vissza nem térítendő lába, ugyanakkor több verzió is van a kormány asztalán, egy 10 milliós és egy 15 milliós is, de döntés még nincs. Legkorábban augusztus végére várta, így leghamarabb októberben élesedhet a program.
Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az építőipar felpörgetése sem gyógyír mindenre, a GDP-növekedésből való hozzájárulása mindössze 6 százalék, miközben az ipar esetében ez 20 százalék. Tehát a növekedési adatokban a hatása jóval kisebb, ám az életminőség szempontjából igenis van jelentősége.
Logikus lépés a kormányzat részéről, hogy a gyenge külső konjunktúra híján a belgazdaságra és belső fogyasztásra építsen, ez azonban sokáig nem fenntartható. Az olyan kis gazdaságok, mint a magyar esetében mindig megvan a kockázat, hogy idővel ez a modell a megemelkedett importigény miatt eladósodáshoz vezet.
Erre tökéletes példa Románia, ahol éveken keresztül a belső fogyasztáson keresztül pörgették a gazdaságot, ennek azonban az lett az ára, hogy keleti szomszédunk gyorsuló ütemben adósodik el.
A bezzegországként emlegetett állam adóssága 2008-ban még a GDP 20 százaléka volt, ez idén várhatóan felmegy a 60 százalékra. Románia példája is azt mutatja, hogy Magyarország számára a hosszú távon kizárólag a külpiacokra való termelés és az exportorirentált gazdaságpolitika az egyetlen járható út. Persze ehhez az is kell, hogy végre Németország is magára találjon.
