Egyre kiegyensúlyozottabb szerkezetűvé válhat a következő negyedévekben a magyar gazdaság növekedése, ami lassan három éve próbál kitörni a stagnálás állapotából. Ahogy kedd reggel beszámoltunk róla, a Központi Statisztikai Hivatal közölte a második negyedéves GDP-adatokat. A részletes adatok szerint éves bázison 0,2 százalékkal, míg negyedéves alapon 0,4 százalékkal nőtt a kibocsátás, tehát valóban sikerült elkerülni a technikai recessziót. Ezen túlmenően azonban több pozitív meglepetést is tartogatott, még ha messze is van a magyar gazdaság attól, amit az év elején vártak a kormányzati és gazdasági szereplők.

Itt a fordulat a magyar gazdaság egyik legfontosabb ágazatában: valósággal szárnyalhat a következő hónapokban / Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Magyar gazdaság: a belső fogyasztás a legnagyobb támasz továbbra is

Abban továbbra sincs változás, hogy a belső fogyasztás a növekedés húzóereje, a fogyasztás 4,5 százalékkal növekedett, miközben a külpiacra termelő ipar 3,3 százalékkal esett vissza. A fogyasztás szempontjából kedvező fejlemény, hogy még gyorsult is a korábbi hónapokhoz képest.

Ami igazán meglepő, és megerősíti, hogy megtörtént egy fontos területen a fordulat, az az építőipar teljesítménye: éves bázison 3,4 százalékkal, míg negyedéves alapon 6 százalékkal nőtt a termelés volumene.

A szektor javuló kilátásait mutatja, hogy júniusban az új megrendelések száma 67,8 százalékkal nőtt, aminek köszönhetően a tárgyévi szerződésállomány 17,9 százalékos pluszban van. Azonban fontos hozzátenni, hogy óriási cikcakkokat mutatott az elmúlt másfél évben az építőipar, egy-egy nagyobb állami projekt érdemben képes befolyásolni mind a termelés, mind a megrendelésállomány alakulását. Ami miatt most mégis alapos ok van arra, hogy a szektor egyértelmű trendet mutat a következő időszakban, az a kormányzati élénkítés.

Az ipar még mindig nincs kint a vízből

Nagy kérdés továbbra is az ipar magára találása, ami a jelek szerint egyhamar nem fog bekövetkezni. Bár a KSH adatai szerint negyedéves alapon 0,6 százalékkal nőtt a gyártás volumene, olyan mélyen van az ágazat teljesítménye, hogy továbbra se lehet arról beszélni, hogy a növekedésnek támaszt adna.