Feketepiaci őrület: milliós jegyárak a Magyarország–Portugália-meccsre – lehet rá megoldás, mutatjuk, mi az

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg szeptember 9-én, minden idők egyik legjobban várt hazai válogatott mérkőzésének ígérkezik. A jegyek iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a hivatalos értékesítés kezdete után néhány óra alatt gyakorlatilag minden belépő elkelt.

Pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket / Fotó: AFP

Az MLSZ július végén jelentette be a jegyértékesítés ütemezését, amely augusztus 11-én indult. Először az Aranyszintű Szurkolói Klub tagjai férhettek hozzá a belépőkhöz, majd lépcsőzetesen nyílt meg a lehetőség minden regisztrált szurkoló számára. Az MLSZ rendszere ugyan a lehetőségekhez mérten próbálta szűrni a spekulánsokat, de a kereslet-kínálat törvénye könyörtelen:

a hivatalos árusítás után szinte azonnal megjelentek a feketepiaci hirdetések, elképesztő összegekért.

Már megy lefelé a jegyek ára / Forrás: Jófogás

Hivatalos jegyárak és feketepiaci valóság

A Magyarország–Portugália-mérkőzésre az MLSZ három kategóriában határozta meg a jegyárakat:

a legolcsóbb, kapu mögötti helyekre szóló belépők 7500 forintba kerültek,

a középkategóriás, jobb rálátást biztosító szektorokban 10–20 ezer forintért lehetett jegyet venni,

míg az első kategóriás prémiumhelyek ára 30 ezer forint volt.

A hivatalos árak ugyan nem számítanak alacsonynak, de a másodlagos piacon megjelenő összegek egészen irreálisak. Egy hirdető például két jegyet kínált eladásra közel 2 millió forintért. Egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot. A legtöbb feketepiaci ajánlat mára 200 ezer forint között alá kúszott, valószínűleg azért, mert

kutatásunk szerint viszonylag sokan kifizetnek a 7500 forintos jegyért 100-120 ezer forintot is.

Forrás: Jófogás.hu

A drasztikus túlárazás nemcsak a szurkolók pénztárcáját teszi próbára, hanem jogi és biztonsági kérdéseket is felvet.

Mi hajtja fel ennyire az árakat?

A feketepiaci árrobbanás hátterében több tényező áll: az első és legfontosabb a rendkívül korlátozott kínálat.

A Puskás Aréna 67 ezer férőhelyes, de a mérkőzés iránti kereslet a becslések szerint ennek többszöröse.

A portugál válogatott sztárjai – köztük Cristiano Ronaldo, akinek ez akár az utolsó magyarországi pályára lépése is lehet – önmagukban óriási vonzerőt jelentenek.