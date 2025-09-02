Új módszerrel hozzák be a drogot Magyarországra: csak a NAV szolgálati kutyájával nem számoltak a dílerek – mindenki lebukott Ferihegyen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága az ünnepi héten is megállás nélkül dolgozott, a vámosok több alkalommal is sikeresen akadályozták meg, hogy kábítószer jusson be az országba. A NAV munkatársai szinte mindennap újabb kábítószer-szállítmányra bukkantak, amelyek rendre ártatlannak tűnő csomagba rejtve érkeztek a repülőtérre – közölte a NAV
A csempészek új módszerekhez nyúlnak: süteményes dobozokba, csokoládécsomagolásba, sőt ülőpárnák belsejébe rejtik az árut, ám ezek a próbálkozások sorra meghiúsulnak a pénzügyőrök éberségének köszönhetően. A NAV munkatársai a postai és teherforgalmi ellenőrzéseken több alkalommal találtak kannabiszt: a helyszínen alkalmazott gyorstesztek minden esetben pozitív eredményt adtak. Az összesen 77 kilogramm csempészett árut a pénzügyőrök lefoglalták, és feljelentést tettek az illetékes rendőrhatóságon.
Drogkereskedelem: felszámolták a legnagyobb darknetes piacteret
Az egyik legsúlyosabb esetben 66 kilogramm kannabiszt próbáltak ülőpárnák belsejébe rejtve eljuttatni a címzett számára. A csomag röntgenes vizsgálata már gyanút keltett, amit Jilse, a NAV szolgálati kutyája is megerősített. A párnák felvágásakor vákuumcsomagolásban kerültek elő a tiltott anyagok. A kiemelt ügy nyomozását a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.