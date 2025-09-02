Új módszerrel hozzák be a drogot Magyarországra: csak a NAV szolgálati kutyájával nem számoltak a dílerek – mindenki lebukott Ferihegyen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága az ünnepi héten is megállás nélkül dolgozott, a vámosok több alkalommal is sikeresen akadályozták meg, hogy kábítószer jusson be az országba. A NAV munkatársai szinte mindennap újabb kábítószer-szállítmányra bukkantak, amelyek rendre ártatlannak tűnő csomagba rejtve érkeztek a repülőtérre – közölte a NAV

Az édességes csomagolások mind csempészett kábítószert rejtenek / Forrás: NAV

Kábítószer-kereskedelmi bravúrok

A csempészek új módszerekhez nyúlnak: süteményes dobozokba, csokoládécsomagolásba, sőt ülőpárnák belsejébe rejtik az árut, ám ezek a próbálkozások sorra meghiúsulnak a pénzügyőrök éberségének köszönhetően. A NAV munkatársai a postai és teherforgalmi ellenőrzéseken több alkalommal találtak kannabiszt: a helyszínen alkalmazott gyorstesztek minden esetben pozitív eredményt adtak. Az összesen 77 kilogramm csempészett árut a pénzügyőrök lefoglalták, és feljelentést tettek az illetékes rendőrhatóságon.

Az édesség nem a legfurcsább próbálkozás

Az egyik legsúlyosabb esetben 66 kilogramm kannabiszt próbáltak ülőpárnák belsejébe rejtve eljuttatni a címzett számára. A csomag röntgenes vizsgálata már gyanút keltett, amit Jilse, a NAV szolgálati kutyája is megerősített. A párnák felvágásakor vákuumcsomagolásban kerültek elő a tiltott anyagok. A kiemelt ügy nyomozását a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.