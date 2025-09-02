Eldőlt a sorsa Magyarország egyik legszebb kastélyának, ami egykor császárok szállása volt: Lázár János írásba adta a polgármesternek, mi fog történni

Tata polgármestere, Michl József levélben kérte Lázár János miniszter tájékoztatását az Esterházy-kastély jövőjéről. A minisztériumi válaszlevélben megnyugtatták, hogy a kastély jövőképének kialakításában az önkormányzati elképzelések is fontos szerepet játszanak majd. Céljuk, hogy az új működési formában a fejlesztés és a hasznosítás az önkormányzat érdekeinek szemelőt tartásával, a várossal közösen valósuljon meg -írja a Kemma.

A tatai Esterházy kastély

Levelében a tatai polgármester azt kérte, hogy az önkormányzat feltétlenül részt vehessen a kastély jövőbeni üzemeltetésében és működtetésében, első sorban a már elkészült múzeum részben. Michl kiemelte, hogy reméli hamarosan újabb információkat adhat a tataiaknak.

A kastély, amely az 1760-es évek második felében épült 1945-ig az Esterházy család birtokában volt. A város a tata-gesztesi uradalom birtokközpontjaként a tulajdonosok számára kiemelt jelentőséggel bírt.

A kastélyt folyamatosan lakták, sőt uralkodói vendégeket is fogadtak itt.

Falai között nem egyszer országos események zajlottak és olyan uralkodók látogattak ide, mint I. Ferenc császár és király, I. Ferenc József császár és király, II. Vilmos német császár és IV. Károly császár és király.

Az épületegyüttes szerkezete összetett volt, a díszudvar körüli lakószárnyakon kívül kocsiszín és istállók tartoztak hozzá.

Saját színházzal rendelkezett, amelyet ugyanaz a Fellner és Helmer cég tervezett, amely a budapesti Vígszínház, a kecskeméti és a kolozsvári színház vagy a bécsi Konzerthaus épületét. A kastélyépület egy nagyszabású kompozíció része, amelybe a tatai várat, sőt az Öreg-tavat is belekomponálta az épület tervezője, Felner Jakab. A kastély kertjében Schweiger Antal szökőkútszobra, a vízköpő delfin mellett Amphitrité, a szépséges nimfa alakját mutatja (1785). Ez a romjaiból újjászülető szobor lett a hosszú idő után újjászülető kastély szimbóluma valamint az épületben látható „Béke szigete” címet viselő kiállítás jelképe.

Végleg tönkrement a kivételes szépségű magyar kastély

A végpusztulás szélére sodródott a mikei kastély. A városvezetés megpróbálta megmenteni az egykor szépséges épületet, de mindenhol falakba ütközött, mivel az magántulajdon. Az önkormányzat nem tehet mást, mint elbontatja a somogyi kastélyt. A helyiek szerint már nem lehet megmenteni az egykor gyönyörű mikei kastélyt, és félő, hogy visszavonhatatlanul az enyészetté lesz.

„Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba” – mondta Tóth Árpád, Mike polgármestere, aki szerint az épület statikája menthetetlen. „Semmilyen eszközünk sincs arra, hogy egy műemlékjellegű épületet megóvjunk.” Az önkormányzat próbált megkeresni mindenkit a műemlékvédelemtől kezdve a miniszterelnöki hivatalig, de mindenhol arra hivatkoztak, hogy a kastély magántulajdon, ezért tehetetlenek.