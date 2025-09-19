Deviza
Kecskemét
újrahasznosítás
hulladék

Megépült az óriási hulladékválogató rendszer Magyarországon: 600 ezer embert érint, vidéki nagyvárosban van a központja – kamerákkal csoportosítják a szemetet

A régió legmodernebb hulladékválogatója épült meg 15 milliárdból, 101 település hulladékgazdálkodását oldja meg a mai kor kívánalmainak megfelelően.
Andor Attila
2025.09.19, 07:53
Frissítve: 2025.09.19, 08:54

Komplex hulladékgazdálkodási rendszert alakítottak ki Kecskemét központtal a régióban – írja a Baon. A projekt 101 Duna–Tisza közi település hulladékgazdálkodását modernizálta, ennek keretében készült el a Kisfái hulladékválogató, amely a legmodernebb technológiát képviseli. 

Kecskemét
Brutális mennyiségű hulladék keletkezik – Kecskeméten a legmodernebb eljárással szelektálják / Fotó: Shutterstock

A komplex projekt fő célja kezdetekben az volt, hogy egységes és hatékony közszolgáltatást hozzanak létre, ami a hulladékgazdálkodást illeti. Így jött létre először a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, amelynek köszönhetően már csak egy szolgáltató felelt a térség hulladékgazdálkodásáért. Azt megelőzően ezt a feladatot tíz vállalat biztosította. 2017-ben aztán létrejött a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amelynek 2023 óta a Mohu a régiókoordinátora.

A fontosabb beszerzések a következők voltak:

  • Hulladéktömörítő kompaktorok beszerzése 259 millió forintból
  • 200 ezer gyűjtőedény beszerzése (majd kiosztása) 2 milliárd forintból
  • 27 hulladékgyűjtő jármű beszerzése 1,4 milliárd forintból
  • A kecskeméti mechanikai és biológiai hulladékválogató megépítése 7,3 milliárd forintból
  • A ceglédi komposztálótér és csurgalékvíz-kezelő megépítése 481 millió forintból
  • A monori konténeres átrakó állomás és komposztáló tér megépítése 1,2 milliárd forintból.

Kecskeméten a Kisfái hulladéktelepre évente 130 ezer tonna hulladék kerül. Ebből már 50 ezer tonna szemét újrahasznosításra megy. Ez a szám a jövőben növelhető az új hulladékválogatóval, amely olyan optikai válogatót – kamerarendszert – tartalmaz, amely azonnal különböző kategóriákra bontja és válogatja a hulladékot.

Szelektív gyűjtésre továbbra is szükség van

A hulladékválogató azonban 

nem helyettesíti az emberi hulladékválogatást,

azaz továbbra is kulcskérdés, hogy a lakosok szelektíven gyűjtik-e a szemetet, vagy sem. 
A projektzárón Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia elmondta, nyolc év alatt hátrányból sikerült előnyt kovácsolni, ugyanis onnan indultak, hogy külföldi kézben volt a hulladékgazdálkodás, ennek volt kiszolgáltatva a város és a térség, ám mára már a legmodernebb rendszer segíti a körforgásos gazdálkodás kiterjesztését. Mint fogalmazott, ezek a beruházások egyaránt szolgálják a jelenünket és szólnak a jövőnek.

Hazánkban évente 20 milliárd tonna hulladék keletkezik,

és nagyon fontos, hogy ennek minél nagyobb részét – az ipar, a tudományos élet, a civil szféra és a kormány együttműködésével – bevonják a körforgásba, magyarul minél nagyobb legyen az újrahasznosítás.

