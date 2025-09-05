Deviza
Fotógaléria: mindent megmutatott a MÁV a Keleti pályaudvarról – most megnézheti, hogy halad a felújítás

A pályahálózat felújítása miatt augusztus 25. és szeptember 20. között bezárt az egyik legfontosabb budapesti vasútállomás. A felújítás alatt álló Keleti pályaudvaron jártunk.
T. M.
2025.09.05, 17:17

Majdnem egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar a tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg. Az érintett időszak alatt a vonatokat más budapesti állomásokra terelik, aminek a részleteit a MÁV tematikus honlapján lehet megtekinteni. A felújítás célját, feladatait, a vágányok, váltók és a felsővezetékek karbantartását, valamint az előrehaladást pénteken mutatta be a sajtónak a vasúttársaság.

A Keleti pályaudvar szeptember 20-ig lesz lezárva / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az aktualitásokat Szilágyi Tibor, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és beruházási főigazgatója ismertette. A szakember elmondta, hogy jelen állás szerint a munkálatok szeptember 20-i befejezése és a tervezett költségvetés is tartható.

Hozzátette, hogy logisztikai kihívások vannak, ugyanis nem tudnak a felújítást végző munkások egyszerre a sínpályával és a felsővezetékekkel is haladni. Emiatt szoros, órákra lebontott menetrendet dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy ki mikor és min dolgozzon. Párhuzamosan zajlik több munkafolyamat, van olyan, ahol a tervezetthez képest lassabban haladnak, és olyan is akad, ahol a tervekhez képest jobban állnak.

Szilágyi Tibor elmondta, hogy a Keleti pályaudvar felújításán körülbelül napi 200-400 ember dolgozik. Ebbe beletartoznak a budapesti dolgozók mellett a MÁV többi területi igazgatóságáról idevezényelt szakemberek is, valamint az alvállalkozók munkavállalói.

A peronokon látható órákat is lecseréli a MÁV
A felújítás jelenlegi szakaszának leglátványosabb eleme a MÁV ágyazatrostáló gépének munkája. Az eszköz célja a sínpár alatt és között található zúzottkő-ágyazat tisztítása, frissítése és cseréje. Ennek során várhatóan több tonna zúzott kő cseréjére kerül sor.

A Keleti pályaudvar felújításának részletei

Azt a MÁV még korábban közölte, hogy a rakodás, depózás, a szóródó anyagok szállítása, valamint a nagygépekkel végzett munka a szokottnál zajosabb lehet nappal és éjszaka is. Ennek során:

  • kicserélnek 4000 méternyi sínt,
  • kicserélnek 2800 váltó alatti talpfát (kitérőfa),
  • javítanak, illetve cserélnek 52 váltót,
  • rostálnak csaknem három kilométernyi ágyazatot,
  • nagygépes ágyazatcsere is történik,
  • a felsővezeték-hálózaton, 15 600 méteren végeznek karbantartást, javítást,
  • elosztóberendezéseket cserélnek,
  • kiépítik a távfelügyeleti rendszert,
  • 15 kilométernyi vágányt szabályoznak a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között,
  • a Keletiben lévő fővágányokon átépítik az 1. és 2. vágány közötti peront,
  • elvégzik az összes perontetőn a karbantartást.

Az őszre tervezett vágányszabályozásokra éjszakánként kerül sor, nem fogják érinteni a vonatforgalmat.

 

