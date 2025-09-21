Rendkívüli bejelentés: mégsem nyit újra a Keleti pályaudvar, súlyos hiba történt a felújítás befejezése után – ezt ígéri most a MÁV-vezér

„A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel” – jelentette be vasárnap kora reggeli Facebook-videójában Hegyi Zsolt.
A MÁV vezérigazgatója elmondta, hogy szombat este 23 óra 30 perckor a kollégáktól azt a tájékoztatás kapta, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött, és a pályaudvar az előzetes tervek szerint megnyitható. Azonban valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett, hogy – miután az állomás áramtalanítva volt közel egy hónapig – az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.
Hegyi szerint az, hogy az éjszaka közepén, a nyitás előtt néhány órával derült ki, hogy a pályaudvar hajnaltó nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjanak.
Az Országos Haváriaközpont munkatársa a probléma észlelését követő órákban azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, a pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők, és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik.
A jelenlegi információk szerint a Keleti pályaudvart napközben meg tudják nyitni a vonatforgalom számára.
Ameddig ez nem történik meg, addig az állomás épülete zárva marad.
A MÁV munkatársai ott vannak minden bejáratnál, mindenhol útbaigazítanak mindenkit. Pótlóbuszok indulnak a Kerepesi oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében.
„Egy biztos: technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De azt, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk” – zárta videóját Hegyi Zsolt.
Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása – tájékoztatott a MÁV közleményben még szombat éjszaka. Ebben még az állt, hogy vasárnap hajnaltól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Fontos ugyanakkor tisztában lenni vele, hogy az ideiglenes forgalmi rendet fokozatosan vezetik ki. Így például utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig.
A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen, és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán. Viszont
Ezt írta felül tehát Hegyi Zsolt rendkívüli bejelentése. A MÁV-vezér teljes tájékoztatása az alábbi videóban tekinthető meg.
