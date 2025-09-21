Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.57 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.57 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
vasút
Hegyi Zsolt
vonat
MÁV
Keleti pályaudvar
újranyitás

Rendkívüli bejelentés: mégsem nyit újra a Keleti pályaudvar, súlyos hiba történt a felújítás befejezése után – ezt ígéri most a MÁV-vezér

Nem várt problémáról számolt be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A biztosító berendezés hibája miatt a Keleti pályaudvart nem tudták megnyitni reggel, de már vasárnap sor kerülhet rá.
VG
2025.09.21, 06:44
Frissítve: 2025.09.21, 07:13

„A tervezett felújítási munkálatokat maradéktalanul elvégeztük, de a Keleti pályaudvart nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel” – jelentette be vasárnap kora reggeli Facebook-videójában Hegyi Zsolt.

20250905_keletipu_010_VZ Keleti pályaudvar
Váratlan hiba miatt késik a Keleti pályaudvar megnyitása / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A MÁV vezérigazgatója elmondta, hogy szombat este 23 óra 30 perckor a kollégáktól azt a tájékoztatás kapta, hogy a Keleti pályaudvaron minden munkálat befejeződött, és a pályaudvar az előzetes tervek szerint megnyitható. Azonban valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett, hogy – miután az állomás áramtalanítva volt közel egy hónapig – az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak.

Hegyi szerint az, hogy az éjszaka közepén, a nyitás előtt néhány órával derült ki, hogy a pályaudvar hajnaltó nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjanak.

Az Országos Haváriaközpont munkatársa a probléma észlelését követő órákban azzal foglalkoztak, hogy megszervezzék a közlekedési rendet, hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, a pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők, és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomásokon a vonatok megfordítását lehetővé teszik.

A jelenlegi információk szerint a Keleti pályaudvart napközben meg tudják nyitni a vonatforgalom számára.

Ameddig ez nem történik meg, addig az állomás épülete zárva marad.

A MÁV munkatársai ott vannak minden bejáratnál, mindenhol útbaigazítanak mindenkit. Pótlóbuszok indulnak a Kerepesi oldalról a szükséges csatlakozások biztosítása érdekében.

„Egy biztos: technikai problémák mindig lehetnek, ezeket a kollégák el fogják hárítani. De azt, hogy vasárnap az utazások káoszba fulladjanak, azt nem tűrhetjük el. Ma mindenkinek az a feladata a MÁV-nál, hogy a megváltozott forgalmi rend körülményeinek megfelelően mindenkit célba juttassunk” – zárta videóját Hegyi Zsolt.

Keleti pályaudvar újranyitása: teljes fordulat

Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása – tájékoztatott a MÁV közleményben még szombat éjszaka. Ebben még az állt, hogy vasárnap hajnaltól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Fontos ugyanakkor tisztában lenni vele, hogy az ideiglenes forgalmi rendet fokozatosan vezetik ki. Így például utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig.

A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen, és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán. Viszont

  • a belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére,
  • vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták,
  • valamint a csomagmegőrző
  • és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is.

Ezt írta felül tehát Hegyi Zsolt rendkívüli bejelentése. A MÁV-vezér teljes tájékoztatása az alábbi videóban tekinthető meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu