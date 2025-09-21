Deviza
Az éjjel bejelentést tett a MÁV-vezér a Keleti pályaudvarról: vasárnaptól gyökeres változások lépnek életbe – erre kell készülni

Újranyit a főpályaudvar, de előre jelezték, számítani kell még fennakadásokra.
Hecker Flórián
2025.09.21., 05:32
Fotó: Polyák Attila

Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása - tájékoztatott a MÁV közleményben vasárnap hajnalban.

Ezzel párhuzamosan a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán nyilatkozott a várva várt fejleményről. A Keleti pályaudvart még augusztus 25-én zárták le teljes egészében a forgalom elől, hogy az év legnagyobb karbantartási beruházását elvégezzék. Ennek tervezett ideje négy hét volt, tehát sikerült tartani a határidőt.

Az elmúlt szűk egy hónapban az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezték meg, így például a távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre került át. Ez érintette a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatokat.

Tény, hogy a főpályaudvar lezárása idejére kialakított ideiglenes közlekedési rend hatékonyan működött, jelentősebb fennakadások nélkül biztosította naponta az ingázást.

Ennek tehát mostantól vége, vasárnaptól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Fontos ugyanakkor tisztában lenni vele, hogy az ideiglenes forgalmi rendet fokozatosan vezetik ki. Így például utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig.

A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen,

és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán. Viszont 

  • a belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére,
  • vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták,
  • valamint a csomagmegőrző
  • és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is.

A Kormányablak és a Rendőrség a karbantartási munkálatok ideje alatt is működött, ezeket nem érinti a változás. Ugyanakkor a felújítási munkálatok folytatódnak a Keletiben, csak ezek már nem igényelnek vágányzárat vagy nagyobb forgalomkorlátozást. Egyebek mellett több mint 110 váltó karbantartását végzik el, váltók alkatrészeit, síneket, illetve talpfákat is cserélnek, de már az utasforgalom fenntartása mellett.

 

Azonban a MÁV előre jelezte, hogy

az utasoknak számítaniuk kell kisebb fennakadásokra.

A nyitás első napjaiban ugyanis a felújított, karbantartott pálya- és biztosítóberendezési elemek, ezen belül jellemzően a váltók – a szabályozások, ellenőrzések ellenére – esetenként még nem állnak be megfelelően, ezért egy-egy vágányon előfordulhatnak korlátozások. A finomhangolás ideje alatt ezért megerősített létszámban folyamatosan készenlétben állnak a szakemberek, hogy minél gyorsabban javítsák a berendezéseket. 

Összességében azonban a mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV-csoport, de a munkálatokkal költségkereten belül maradtak. A MÁV saját forrásából megvalósított beruházása eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, így pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.

A Keleti pályaudvar nem mindennapi felújítását a Világgazdaság is nyomon követte, a munkálatokról képgalériát is készítettünk. Ez alább tekinthető meg.

