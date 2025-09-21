Az éjjel bejelentést tett a MÁV-vezér a Keleti pályaudvarról: vasárnaptól gyökeres változások lépnek életbe – erre kell készülni

Újra megnyílik vasárnap a Keleti pályaudvar, ahol befejeződött az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítása - tájékoztatott a MÁV közleményben vasárnap hajnalban.

Ezzel párhuzamosan a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán nyilatkozott a várva várt fejleményről. A Keleti pályaudvart még augusztus 25-én zárták le teljes egészében a forgalom elől, hogy az év legnagyobb karbantartási beruházását elvégezzék. Ennek tervezett ideje négy hét volt, tehát sikerült tartani a határidőt.

Az elmúlt szűk egy hónapban az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezték meg, így például a távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre került át. Ez érintette a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatokat.

Tény, hogy a főpályaudvar lezárása idejére kialakított ideiglenes közlekedési rend hatékonyan működött, jelentősebb fennakadások nélkül biztosította naponta az ingázást.

Ennek tehát mostantól vége, vasárnaptól a személyszállító vonatok újra a Keletiig közlekedhetnek. Fontos ugyanakkor tisztában lenni vele, hogy az ideiglenes forgalmi rendet fokozatosan vezetik ki. Így például utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig.

A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljeskörűen,

és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán. Viszont

a belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére,

vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták,

valamint a csomagmegőrző

és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is.

A Kormányablak és a Rendőrség a karbantartási munkálatok ideje alatt is működött, ezeket nem érinti a változás. Ugyanakkor a felújítási munkálatok folytatódnak a Keletiben, csak ezek már nem igényelnek vágányzárat vagy nagyobb forgalomkorlátozást. Egyebek mellett több mint 110 váltó karbantartását végzik el, váltók alkatrészeit, síneket, illetve talpfákat is cserélnek, de már az utasforgalom fenntartása mellett.