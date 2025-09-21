Új bejelentést tett a MÁV-vezér vasárnap délután a Keleti pályaudvarról: itt a végső fordulat

Újraindult a forgalom a Keletiben! – jelentette be néhány perccel ezelőtt a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt követően jelentkezett új információkkal, hogy vasárnap kora reggel kénytelen volt tájékoztatást adni róla, hogy meghiúsult a Keleti pályaudvar újranyitása.

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól / Fotó: Lakatos Péter

Mostanra azonban úgy tűnik, ez már a múlt, így összességében fél napos csúszással vehette birtokba az utazóközönség Magyarország legnagyobb forgalmú pályaudvarát.

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól

A forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítanunk kellett. Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – írta a MÁV első embere. A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént:

a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe,

12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

Hegyi Zsolt azt is közölte, hogy a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.