Új bejelentést tett a MÁV-vezér vasárnap délután a Keleti pályaudvarról: itt a végső fordulat

Néhány perccel ezelőtt megérkezett az első vonat Magyarország legnagyobb forgalmú pályaudvarára. A Keleti pályaudvar nehéz időszakon jutott túl, immáron remélhetőleg végleg. Hegyi Zsolt megtette a várva várt bejelentést.
2025.09.21, 13:21
Frissítve: 2025.09.21, 13:30

Újraindult a forgalom a Keletiben! – jelentette be néhány perccel ezelőtt a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt követően jelentkezett új információkkal, hogy vasárnap kora reggel kénytelen volt tájékoztatást adni róla, hogy meghiúsult a Keleti pályaudvar újranyitása. 

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól / Fotó: Lakatos Péter

Mostanra azonban úgy tűnik, ez már a múlt, így összességében fél napos csúszással vehette birtokba az utazóközönség Magyarország legnagyobb forgalmú pályaudvarát.  

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól

A forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítanunk kellett. Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – írta a MÁV első embere. A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént:

  • a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 
  • 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

Hegyi Zsolt azt is közölte, hogy a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

