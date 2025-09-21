Új bejelentést tett a MÁV-vezér vasárnap délután a Keleti pályaudvarról: itt a végső fordulat

Újraindult a forgalom a Keletiben! – jelentette be néhány perccel ezelőtt a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt követően jelentkezett új információkkal, hogy vasárnap kora reggel kénytelen volt tájékoztatást adni róla, hogy meghiúsult a Keleti pályaudvar újranyitása.
Mostanra azonban úgy tűnik, ez már a múlt, így összességében fél napos csúszással vehette birtokba az utazóközönség Magyarország legnagyobb forgalmú pályaudvarát.
A forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítanunk kellett. Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – írta a MÁV első embere. A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént:
Hegyi Zsolt azt is közölte, hogy a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.
A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.