Megelégelte a kormány, hogy Heves vármegyében nem fizetik ki a dolgozókat: azonnali intézkedést hozott, ilyen még nem volt Magyarországon

Szeptember 15-től Heves vármegyében új kormányzati pilot program indul a dolgozók védelmére. A cél, hogy a ki nem fizetett munkabérek ne sodorják anyagi válságba a családokat, és a jogos járandóság gyorsabban elérhető legyen. A támogatás közvetlenül a munkavállalóknak nyújt segítséget, legfeljebb egyhavi bér összegéig.
VG
2025.09.13, 11:00

A kormány szeptember 15-től új pilot programot indít Heves vármegyében, amely a ki nem fizetett munkabérek megelőlegezésével nyújt segítséget a bajba jutott dolgozóknak. Az intézkedés várhatóan mintegy 200 munkavállaló számára biztosít átmeneti megélhetést, akik legalább egy hónapja nem kapták meg bérüket munkáltatójuk mulasztása miatt.

Ki nem fizetett munkabérek: szeptembertől jön a gyors segítség a dolgozóknak
Ki nem fizetett munkabérek: szeptembertől jön a gyors segítség a dolgozóknak / Fotó: Shutterstock

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta: a munkavégzés ellenértéke mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy a munkáltató teljesíti-e kötelezettségeit. Az elmúlt hónapokban több Heves vármegyei cégnél is gondot okozott a bérek kifizetése, és mivel nem minden esetben indult fizetésképtelenségi eljárás, a bérgarancia csak hosszabb folyamat után biztosítana megoldást. 

A program célja éppen az, hogy a dolgozók gyorsabban hozzájussanak a nekik járó összeghez.

A konstrukció szerint a támogatásba azok a munkavállalók vagy álláskeresők vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem rendezték a fizetését. A program akkor igényelhető, ha az adott munkahelyen a dolgozók legalább 25 százalékát érinti a probléma, de minimum 100 főnél jelentkezik a bérfizetés késedelme. A támogatás legfeljebb egyhavi munkabér megelőlegezését biztosítja, amely a garantált bérminimum alapján legfeljebb nettó 230 ezer forint lehet.

A támogatást az OFA Nonprofit Kft. folyósítja közvetlenül az érintett munkavállalóknak, támogatói okirat alapján. Fontos, hogy a kifizetés nem helyettesíti a munkáltató kötelezettségét, így a munkavállaló bérkövetelése továbbra is fennmarad. 

A megelőlegezett összeget a dolgozóknak a bér vagy a bérgaranciából származó kifizetés után 30 napon belül, de legkésőbb egy éven belül vissza kell fizetni.

A kormány célja, hogy a ki nem fizetett munkabérek ügyében gyors, kézzelfogható segítséget adjon az érintett munkavállalóknak, miközben tapasztalatokat gyűjt a rendszer országos kiterjesztésének lehetőségéről. Részletes információ szeptember 15-től lesz elérhető az OFA Nonprofit Kft. honlapján.

Óriási fordulat történt a 2026-os béremelésnél, megszólalt Nagy Márton

A múlt héten még úgy látszott, hogy a 2026-os minimálbér-emelés 13 százalékos mértékéről – papíron rögzített megállapodás ide vagy oda – lemondhat a kormány. A helyzet azonban radikálisan változott, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette: a kabinet továbbra is kitart a 13 százalékos emelés mellett, és kész is küzdeni érte – mondta a tárcavezető az AI Summiton.

A béremelés mértéke nem automatikus, tárgyalások és állami hozzájárulás szükséges. A kormány hajlandó csökkenteni például a szociális hozzájárulási adót, hogy támogassa a nagyarányú minimálbér-emelést.

