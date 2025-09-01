Októberben indulhat a hitelezés a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontban

Augusztus 11-én megjelent a kormányrendelet, amely meghatározza a magyar turizmus és vendéglátóipari ágazat erősítésére létrehozott új állami hitelintézet, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) alapvető céljait, a hitelközpont által nyújtott finanszírozási konstrukciókat és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás, illetve az állam által vállalt készfizető kezesség szabályait.

Néhány hét múlva megkezdődhet a hitelezés a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontban / Fotó: Láving Gusztáv

Minden adott a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont indulásához

Először is, honnan jött a KTH alapötlete, mi hívta létre ezt az intézményt?

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nemrégiben megalkotta a szektor új finanszírozási stratégiáját, melynek egyik fontos eleme a hazai turizmus fejlesztését célzó, kedvező hiteltermékek biztosítása egy saját, dedikált intézményen keresztül. Ennek eredménye a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, a KTH, egy állami tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozás.

Hogy állnak most a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont elindításával?

A kormányrendelet megjelenésével biztosítottá vált a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. működése: már elérhető a hivatalos honlap és az ügyfélszolgálat, amelyek segítséget nyújtanak a leendő ügyfelek számára a tájékozódásban.

Készülünk az előttünk álló feladatokra, jelenleg zajlik a hitelezéshez szükséges dokumentumok véglegesítése, az igénylési folyamat tesztelése, valamint a kollégák felkészítése az októberi indulásra.

Néhány hét múlva megkezdődhet tehát a hitelezés. Hol, miként lehet majd igényelni? A sajtóban többfelé is megjelent, hogy az igénylésben a Tourinform irodák is közreműködnek.

Így lehet igényelni a hitelt

Az országos lefedettségű Tourinform hálózat munkatársai kizárólag a konstrukciók megismertetésében és népszerűsítésében, a személyes tájékoztatásban vesznek majd részt, azaz alapvető információkkal segítik az érdeklődőket. Ezért az érintett szolgáltatóknak mindenképpen érdemes felkeresniük a legközelebbi irodát. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont bázisa Budapesten lesz, míg az igénylési folyamat teljes egészében online zajlik majd a szerződéskötésig.