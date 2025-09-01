Deviza
EUR/HUF395.26 0% USD/HUF337.72 +0.1% GBP/HUF457.04 0% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF92.7 -0.03% RON/HUF77.89 -0.04% CZK/HUF16.18 0% EUR/HUF395.26 0% USD/HUF337.72 +0.1% GBP/HUF457.04 0% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF92.7 -0.03% RON/HUF77.89 -0.04% CZK/HUF16.18 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitelezés
Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont
turizmus

Októberben indulhat a hitelezés a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontban

Októbertől új, célzott hitelprogramok támogatják a turizmus fejlődését. Lassan feláll az új állami hitelközpont, kidolgozás alatt vannak a program működési keretei. Hol tartanak most az előkészületek, elindulhat-e a hitelezés a tervezett időpontban, és hogyan működik majd az igénylés? Egyebek mellett erről kérdeztük Láving Gusztávot, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatóját.
Gazsó Rita
2025.09.01, 19:10

Augusztus 11-én megjelent a kormányrendelet, amely meghatározza a magyar turizmus és vendéglátóipari ágazat erősítésére létrehozott új állami hitelintézet, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) alapvető céljait, a hitelközpont által nyújtott finanszírozási konstrukciókat és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás, illetve az állam által vállalt készfizető kezesség szabályait.

Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont
 Néhány hét múlva megkezdődhet a hitelezés a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontban / Fotó: Láving Gusztáv

Minden adott a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont indulásához

Először is, honnan jött a KTH alapötlete, mi hívta létre ezt az intézményt?

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nemrégiben megalkotta a szektor új finanszírozási stratégiáját, melynek egyik fontos eleme a hazai turizmus fejlesztését célzó, kedvező hiteltermékek biztosítása egy saját, dedikált intézményen keresztül. Ennek eredménye a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, a KTH, egy állami tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozás.

Hogy állnak most a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont elindításával?

A kormányrendelet megjelenésével biztosítottá vált a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. működése: már elérhető a hivatalos honlap és az ügyfélszolgálat, amelyek segítséget nyújtanak a leendő ügyfelek számára a tájékozódásban. 

Készülünk az előttünk álló feladatokra, jelenleg zajlik a hitelezéshez szükséges dokumentumok véglegesítése, az igénylési folyamat tesztelése, valamint a kollégák felkészítése az októberi indulásra.

Néhány hét múlva megkezdődhet tehát a hitelezés. Hol, miként lehet majd igényelni? A sajtóban többfelé is megjelent, hogy az igénylésben a Tourinform irodák is közreműködnek.

Így lehet igényelni a hitelt

Az országos lefedettségű Tourinform hálózat munkatársai kizárólag a konstrukciók megismertetésében és népszerűsítésében, a személyes tájékoztatásban vesznek majd részt, azaz alapvető információkkal segítik az érdeklődőket. Ezért az érintett szolgáltatóknak mindenképpen érdemes felkeresniük a legközelebbi irodát. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont bázisa Budapesten lesz, míg az igénylési folyamat teljes egészében online zajlik majd a szerződéskötésig. 

Kétféle módon lehet elindítani a hiteligénylést: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók az NTAK rendszerén keresztül indíthatják el kérelmüket, míg a nem kötelezett szolgáltatók a KTH honlapján keresztül nyújthatják be igénylésüket.

Az NTAK adatszolgáltatásra kötelezett hiteligénylőknek fontos figyelniük arra, hogy a beküldött adataik pontosak és naprakészek legyenek, ugyanis ezek alapján készít ajánlatot számukra a KTH. Így jelentősen lerövidül számukra az igénylés folyamata, amely az igény benyújtásától a bírálaton át a szerződés előkészítéséig digitálisan, online zajlik. 

A folyamat mindössze öt lépésből áll, így akár 15 munkanap elteltével eljuthat a folyósításig az ügyfél.

Személyes megjelenés kizárólag a szerződéskötéskor szükséges, amelyhez nem kell minden esetben Budapestre utazni. A tervek szerint az ország több frekventált pontján is lehetőség lesz a szerződéskötés lebonyolítására.

Erre költhetők a hitelek

Mire és mekkora összeget lehet majd felvenni?

A hitelprogramot és az egyes konstrukciókat is a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok szerint alakítottuk ki. Két termékkel indulunk: idén októbertől az 1–10 millió forintos KTH Start Beruházási és Forgóeszköz Hitelekkel, majd 2026 második negyedévétől a 10–25 millió forintos KTH Midi konstrukciókkal. A KTH Start Forgóeszköz Hitel hároméves futamidőre vehető fel, és működési költségekre, tartós forgóeszközök finanszírozására lehet felhasználni, így akár bérleti díjakra, bérekre, adókra, szállítói számlákra vagy készletbeszerzésekre is. A KTH Start Beruházási Hitelt pedig ötéves futamidővel igényelhetik a turisztikai szolgáltatók fejlesztésekre, bővítésekre és energiahatékonysági beruházások megvalósítására. Ez utóbbinál lehetőség van arra, hogy a felvett hitel 25 százaléka forgóeszköz-kiadásokra is fordítható.

Az állami támogatásnak köszönhetően mindkét konstrukció rendkívül kedvező feltételekkel érhető el: az éves fix kamat mindössze 3 százalék, a tőkefizetésre egyéves türelmi időt biztosítunk, a törlesztés ütemezése személyre szabható és szezonalitáshoz igazítható, az előtörlesztés díjmentes és fedezet sem szükséges. Fedezetre majd csak a nagyobb összegű, 25 millió forint feletti – még előkészítés alatt álló – hitelkonstrukciók esetében lesz szükség.

Milyen célokat támogatnak a hitelprogramok?

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával összhangban álló célokat finanszírozunk, így a hitelek széleskörűen felhasználhatók többek között ingatlanfejlesztésre és -bővítésre, vagyis szálláshely, vendéglátóhely kialakítására, eszközfejlesztésre és -bővítésre, amely egy vendégháznál a gyakorlatban például egy jakuzzi vagy egy hagyományos étterem esetében egy pizzakemence beszerzése lehet. Finanszírozott cél lehet a fenntarthatóság fejlesztése, mint egy napelemes beruházás vagy egy elavult fagyasztóláda helyett új vásárlása. A munkaerő-problémák kezelése is a célok között szerepel. Egy új vendéglátóhely számára nagy segítség lehet az újonnan felvett dolgozók munkabérének előfinanszírozása vagy a készletfenntartás biztosítása arra az esetre, ha valaki növelné a forgalmát, de nem tud elegendő árukészletet vásárolni. Finanszírozott terület továbbá az értékesítés erősítése, a digitalizáció elősegítése, például szálláshelykezelő szoftver beszerzése, illetve olyan marketingeszköz támogatása, amely az értékesítést segíti. 

Mekkora a hitelprogram keretösszege?

Korábban azt nyilatkozták, 2026 végéig 50 milliárd forintos hitelkihelyezéssel számolnak. Továbbra is ez a célszám?

Igen, ezt az ambiciózus célt tűztük ki magunk elé. Idén októberben széles körben elérhető és felhasználható, kis összegű hitelekkel indulunk, majd a későbbiekben nagyobb összegű hitelekkel is bővítjük a kínálatunkat. 

Célunk, hogy dedikált pénzügyi szolgáltatóként ellássuk a turisztikai finanszírozás kiemelt feladatait, illetve hosszú távon tovább erősítsük az ágazat lendületét, versenyképességét. 

A hazai turisztikai szolgáltatóknak nagy szükségük van ilyen típusú hitelekre, hiszen a kereskedelmi bankokon keresztül jelenleg nem jutnak elegendő külső forráshoz. A KTH hitelkonstrukciói viszont elérhetők lesznek akár a legkisebbeknek is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu