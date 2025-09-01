Októberben indulhat a hitelezés a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontban

Augusztus 11-én megjelent a kormányrendelet, amely meghatározza a magyar turizmus és vendéglátóipari ágazat erősítésére létrehozott új állami hitelintézet, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) alapvető céljait, a hitelközpont által nyújtott finanszírozási konstrukciókat és az ehhez kapcsolódó kamattámogatás, illetve az állam által vállalt készfizető kezesség szabályait.
Először is, honnan jött a KTH alapötlete, mi hívta létre ezt az intézményt?
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nemrégiben megalkotta a szektor új finanszírozási stratégiáját, melynek egyik fontos eleme a hazai turizmus fejlesztését célzó, kedvező hiteltermékek biztosítása egy saját, dedikált intézményen keresztül. Ennek eredménye a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, a KTH, egy állami tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozás.
Hogy állnak most a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont elindításával?
A kormányrendelet megjelenésével biztosítottá vált a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont Zrt. működése: már elérhető a hivatalos honlap és az ügyfélszolgálat, amelyek segítséget nyújtanak a leendő ügyfelek számára a tájékozódásban.
Készülünk az előttünk álló feladatokra, jelenleg zajlik a hitelezéshez szükséges dokumentumok véglegesítése, az igénylési folyamat tesztelése, valamint a kollégák felkészítése az októberi indulásra.
Néhány hét múlva megkezdődhet tehát a hitelezés. Hol, miként lehet majd igényelni? A sajtóban többfelé is megjelent, hogy az igénylésben a Tourinform irodák is közreműködnek.
Az országos lefedettségű Tourinform hálózat munkatársai kizárólag a konstrukciók megismertetésében és népszerűsítésében, a személyes tájékoztatásban vesznek majd részt, azaz alapvető információkkal segítik az érdeklődőket. Ezért az érintett szolgáltatóknak mindenképpen érdemes felkeresniük a legközelebbi irodát. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont bázisa Budapesten lesz, míg az igénylési folyamat teljes egészében online zajlik majd a szerződéskötésig.
Kétféle módon lehet elindítani a hiteligénylést: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltatók az NTAK rendszerén keresztül indíthatják el kérelmüket, míg a nem kötelezett szolgáltatók a KTH honlapján keresztül nyújthatják be igénylésüket.
Az NTAK adatszolgáltatásra kötelezett hiteligénylőknek fontos figyelniük arra, hogy a beküldött adataik pontosak és naprakészek legyenek, ugyanis ezek alapján készít ajánlatot számukra a KTH. Így jelentősen lerövidül számukra az igénylés folyamata, amely az igény benyújtásától a bírálaton át a szerződés előkészítéséig digitálisan, online zajlik.
A folyamat mindössze öt lépésből áll, így akár 15 munkanap elteltével eljuthat a folyósításig az ügyfél.
Személyes megjelenés kizárólag a szerződéskötéskor szükséges, amelyhez nem kell minden esetben Budapestre utazni. A tervek szerint az ország több frekventált pontján is lehetőség lesz a szerződéskötés lebonyolítására.
Mire és mekkora összeget lehet majd felvenni?
A hitelprogramot és az egyes konstrukciókat is a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok szerint alakítottuk ki. Két termékkel indulunk: idén októbertől az 1–10 millió forintos KTH Start Beruházási és Forgóeszköz Hitelekkel, majd 2026 második negyedévétől a 10–25 millió forintos KTH Midi konstrukciókkal. A KTH Start Forgóeszköz Hitel hároméves futamidőre vehető fel, és működési költségekre, tartós forgóeszközök finanszírozására lehet felhasználni, így akár bérleti díjakra, bérekre, adókra, szállítói számlákra vagy készletbeszerzésekre is. A KTH Start Beruházási Hitelt pedig ötéves futamidővel igényelhetik a turisztikai szolgáltatók fejlesztésekre, bővítésekre és energiahatékonysági beruházások megvalósítására. Ez utóbbinál lehetőség van arra, hogy a felvett hitel 25 százaléka forgóeszköz-kiadásokra is fordítható.
Az állami támogatásnak köszönhetően mindkét konstrukció rendkívül kedvező feltételekkel érhető el: az éves fix kamat mindössze 3 százalék, a tőkefizetésre egyéves türelmi időt biztosítunk, a törlesztés ütemezése személyre szabható és szezonalitáshoz igazítható, az előtörlesztés díjmentes és fedezet sem szükséges. Fedezetre majd csak a nagyobb összegű, 25 millió forint feletti – még előkészítés alatt álló – hitelkonstrukciók esetében lesz szükség.
Milyen célokat támogatnak a hitelprogramok?
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával összhangban álló célokat finanszírozunk, így a hitelek széleskörűen felhasználhatók többek között ingatlanfejlesztésre és -bővítésre, vagyis szálláshely, vendéglátóhely kialakítására, eszközfejlesztésre és -bővítésre, amely egy vendégháznál a gyakorlatban például egy jakuzzi vagy egy hagyományos étterem esetében egy pizzakemence beszerzése lehet. Finanszírozott cél lehet a fenntarthatóság fejlesztése, mint egy napelemes beruházás vagy egy elavult fagyasztóláda helyett új vásárlása. A munkaerő-problémák kezelése is a célok között szerepel. Egy új vendéglátóhely számára nagy segítség lehet az újonnan felvett dolgozók munkabérének előfinanszírozása vagy a készletfenntartás biztosítása arra az esetre, ha valaki növelné a forgalmát, de nem tud elegendő árukészletet vásárolni. Finanszírozott terület továbbá az értékesítés erősítése, a digitalizáció elősegítése, például szálláshelykezelő szoftver beszerzése, illetve olyan marketingeszköz támogatása, amely az értékesítést segíti.
Korábban azt nyilatkozták, 2026 végéig 50 milliárd forintos hitelkihelyezéssel számolnak. Továbbra is ez a célszám?
Igen, ezt az ambiciózus célt tűztük ki magunk elé. Idén októberben széles körben elérhető és felhasználható, kis összegű hitelekkel indulunk, majd a későbbiekben nagyobb összegű hitelekkel is bővítjük a kínálatunkat.
Célunk, hogy dedikált pénzügyi szolgáltatóként ellássuk a turisztikai finanszírozás kiemelt feladatait, illetve hosszú távon tovább erősítsük az ágazat lendületét, versenyképességét.
A hazai turisztikai szolgáltatóknak nagy szükségük van ilyen típusú hitelekre, hiszen a kereskedelmi bankokon keresztül jelenleg nem jutnak elegendő külső forráshoz. A KTH hitelkonstrukciói viszont elérhetők lesznek akár a legkisebbeknek is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.