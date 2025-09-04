Többet vásárolunk, de a nyaralószezon szépen felforgatta a magyar kiskereskedelmet

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal maradt el az előző havi, júniusi adattól. 2025. január–júliusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
2025. júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 1,7 százalékkal bővült.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal emelkedett.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,9 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6 százalékkal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,4 százalékkal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 17 százalékkal nőtt.
2025. júliusában az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
Az év első hét hónapjában, az 2025. január–júliusi időszakban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal bővült. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal emelkedett az értékesítés volumene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.