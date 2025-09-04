Deviza
Többet vásárolunk, de a nyaralószezon szépen felforgatta a magyar kiskereskedelmet

A kiskereskedelmi forgalom júliusban az előző év azonos időszakit 1,7 százalékkal múlta felül a KSH adatai szerint. Az üzemanyag-kiskereskedelem visszaesése jelentősen visszavetette az adatot.
VG
2025.09.04, 08:31
Frissítve: 2025.09.04, 08:31

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

infláció kiskereskedelem
Az élelmiszer-kiskereskedelem bővült júliusban éves alapon / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal maradt el az előző havi, júniusi adattól. 2025. január–júliusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. júliusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 1,7 százalékkal bővült.

Az élelmiszerek hajtották a kiskereskedelem bővülését

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal emelkedett.

  • Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,4 százalékkal növekedett,
  • az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 1,2 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,9 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,9 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2, a használtcikk-üzletekben 1,6 százalékkal csökkent.

A webáruházak szárnyaltak júliusban

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,1 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,8 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,4 százalékkal csökkent. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 17 százalékkal nőtt.

2025. júliusában az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Az év első hét hónapjában, az 2025. január–júliusi időszakban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal bővült. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal emelkedett az értékesítés volumene.

