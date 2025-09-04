BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Nincs konszenzus az elemzők között – ezt látják a talányos kiskereskedelmi lassulás mögött

A kiskereskedelmi forgalom júliusban az előző év azonos időszakit 1,7 százalékkal múlta felül a KSH adatai szerint. Az elemzők több oldalról közelítik meg az üzemanyag-kiskereskedelem csökkenését, a többség azonban optimista a közeljövőt illetően.
2025.09.04, 20:21

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

MOL, tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag kiskereskedelem
Az üzemanyag-forgalom miatt fékezett júliusban a kiskereskedelem / Fotó: Székelyhidi Balázs

„Az iparnál örülnénk egy ekkora bővülésnek is, de a kiskereskedelemtől többet várnánk. Különösen annak fényében, hogy a második negyedéves GDP-adatok alapján a háztartások fogyasztási kiadása 5,0 százalékkal bővült” – írta a friss adat kapcsán Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a kettő közötti eltérés több okra vezethető vissza:

  • egyrészt lehetséges, hogy inkább a szolgáltatások igénybevétele bővül,
  • másrészt továbbra is jellemző lehet a külföldi webshopok térhódítása, harmadrészt pedig a bevásárlóturizmus élénkülhet.

A szakértő szerint kiskereskedelmi forgalom lanyhább növekedését egy júliusi adatban okozhatja az is, hogy több volt a korábbinál a külföldön nyaraló magyar (akik így nem itthon vásároltak be) vagy kevesebb az itt nyaraló külföldi.

„A következő hónapokban talán a mostaninál jobb adatra számíthatunk, hiszen erre a reálkeresetek bővülése, illetve a kormányzati transzferek (családi adókedvezmény emelése) lehetőséget ad. Az azonban kérdés, hogy ennek mekkora része jelenik meg a magyar gazdaságban – az jó, hogy a fogyasztás húzóerő, de ha ennek nagy aránya import, az már kevésbé” – összegezte Regős Gábor.

Az üzemanyag-forgalom miatt esett vissza a kiskereskedelem

Molnár Dániel úgy látja, hogy a kiskereskedelmet elsősorban az üzemanyag-forgalom fogta vissza a 2,4 százalékos éves alapú mérséklődése nyomán, annak hatását kiszűrve az ágazat 2,6 százalékkal bővült. Az MGFÜ Gazdaságelemzési Központjának vezető elemzője szerint az üzemanyag-forgalom csökkenésében a július elejét jellemző viharos időjárás miatti alacsonyabb utazási kedv játszhatott szerepet, amely a turisztikai adatokban is megjelent.

Molnár optimista, a kiskereskedelmi forgalom további élénkülésére számít. Az MNB legfrissebb megtakarítási felmérése ugyanis azt mutatja, hogy a családi adókedvezmény növeléséből származó többletjövedelmet az érintettek 70 százaléka elsősorban fogyasztásra fordítja. Szeptembertől a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, majd novembertől kezdődően az szja-mentesség kibővítése a háromgyermekes anyákra adhat majd további lendületet a kiskereskedelmi forgalomnak.

„Az Otthon Start programhoz kapcsolódóan is élénkülésre számítunk a kiskereskedelemben, elsősorban a bútor, műszakicikk típusú üzletek forgalmában. Miközben jövő év elejétől kezdődően a folytatódó béremelések és a családtámogatások további bővülése támogathatja az ágazatot. Ennek köszönhetően pedig a fogyasztás továbbra is a gazdasági növekedés legfontosabb motorja maradhat, amely a magas megtakarítási ráta mellett is tudja ellensúlyozni a külső kereslet okozta problémákat” – zárta gondolatait a vezető elemző.

