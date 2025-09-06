Deviza
Példátlan, amire most Orbán Viktor Kötcsén készül: egész Magyarországot felrázhatják a bejelentések – de a világ is figyel

A legendás jobboldali találkozó fennállása közel negyedszázados történetében először lesz nyilvános. Így mindenki első kézből értesülhet a kötcsei piknik keretében elhangzó Orbán Viktor-beszédről. Sora vettük, milyen bejelentésekre kell készüli.
2025.09.06., 06:43
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az őszi politikai idényt a jobboldal immár 2004 óta a kötcsei piknikkel kezdi, ám az idei év több szempontból is rendkívüli alkalomnak ígérkezik. A korábban zártkörű rendezvényt idén élőben közvetítik, így nem csak a sajtóban kiszivárgó részleteken keresztül értesülhetünk a történtekről. Orbán Viktor miniszterelnök azt pedig már a nyaralásáról is megüzente, hogy várhatóan a kormány győzelmi tervét is ismerteti a jövő tavaszi választások előtt.

Orbán Viktor gőzerővel készül a kötcsei piknikre/Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Különleges kötcsei piknik várható, ilyen még nem volt

A politikai stratégia mellett a gazdasági helyzet is fontos szerepet játszik a választási eredményben, így előfordulhat, hogy egy sor intézkedést a vasárnapi beszédén ismertethet a kormányfő. Bár tény, hogy számos döntést már meghozott a komány. Kötcsére mindeközben a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza is rendezvényt szervez a találkozó idejére, amelynek nemrég kiszivárgott adóemelésekről szóló programja 

kiváló lehetőséget biztosít Orbán Viktor számára, hogy a kormány adócsökkentési terveiről és intézkedéseiről beszéljen.

A miniszterelnök helyzetét az is megkönnyíti, hogy már az év elején tartott évértékelő beszédében is Európa legnagyobb adócsökkentését hirdette meg, ennek a programnak pedig már több eleme meg is valósult:

  • nőtt a családi adókedvezmény
  • és októbertől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége is,
  • amit januártól követ a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes anyák adómentessége is.
  • Ugyancsak adómentes lesz a csed és a gyed is. 
  • Szintén az adócsökkentések sorába illeszkedhet a múlt hónap végén, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a vállalatok irányából elhangzott javaslat, mely a szociális hozzájárulási adó (szocho) egy százalékpontos csökkentését célozza. 

Orbán Viktor minden bizonnyal le fogja csapni a magas labdát és kontrasztba állítja a Tisza Párt adóemelési programját a kormány adóscsökkentéseivel. Könnyen lehet, hogy a szocho leszállítását is a vasárnapi beszédében jelenti majd be, de elképzelhetők más gazdaságpolitikai intézkedések is, amiket eddig nem szellőztettek meg a sajtóban.

Az Otthon Start program szinte biztosan helyet kap Orbán Viktor beszédében

Az adócsökkentések mellett a kormány legutóbbi gazdaságpolitikai intézkedései közül kiemelkedik az Otthon Start program, amely rendkívül kedvező, fix 3 százalékos kamat mellett kínál hitelt az első lakás megvásárlására, elsősorban a fiatalok számára, ám a lehetőség nem kötött életkorhoz.

 

A kormányfő alighanem ezt a programot is említi majd a beszédében, már csak azért is, mert az mindössze néhány napja indult és az első adatok szerint rendkívül sikeresnek is bizonyult. Az utóbbi napokban ráadásul Facebook oldalán is többször megemlékezett a programról Orbán Viktor, nem egyszer pedig olyan bejegyzésben, amely a kötcsei felkészüléséről szólt.

A miniszterelnök feltehetőleg reagál a külpolitikai változásokra és a hazánk előtt álló geopolitikai kérdésekre is, hiszen 

végre elindult a párbeszéd az Egyesült Államok és Oroszország között az ukrajnai háború lezárásáról, sajnálatos módon az Európai Unió részvétele nélkül. 

Ugyanakkor Brüsszel továbbra is Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását szorgalmazza, noha Orbán Viktor már többször nyilvánvalóvá tette, hogy az Magyarország számára elfogadhatatlan. Az ukrán törekvéseket az sem segíti, hogy Kijev újabban sorozatos támadásokat intézett hazánk energiabiztonsága, például az országot kőolajjal ellátó Barátság vezeték ellen.

Az energiaügyi kérdések taglalása pedig arra teremthet lehetőséget, hogy a kormányfő felidézze, milyen mértékű támadások alatt áll Brüsszel és a vele szövetséges Tisza Párt irányából a rezsicsökkentés.

Egy biztos, a több szempontból is rendhagyó kötcsei piknik számos izgalmas fordulatot ígér, elemzések szerint itt mutathatják be a jobboldal győzelmi tervét 2026-ra. Szinte borítékolható, hogy ebben óriási meglepetések lesznek. Ráadásul a miniszterelnök előtt adott a lehetőség, hogy világosan megjelenítse a különbséget a kormány politikája és az ellenzéki törekvések között.

