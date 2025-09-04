Deviza
Közgazdász-vándorgyűlés
Nagy Márton
Varga Mihály

Hamarosan megszólalnak a magyar gazdaságpolitika nagyágyúi – kövesse élő tudósításunkat az év gazdasági eseményéről

Idén 63. alkalommal rendezik meg a magyar közgazdász értelmiség éves seregszemléjét, a Közgazdász-Vándorgyűlést, amelyre ezúttal Veszprémben kerül sor. A 10.20-tól kezdődő nyitó plenáris ülésen felszólal Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László, Állami Számvevőszék elnöke, illetve Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke. Az eseményt élőben közvetítjük.
Járdi Roland
2025.09.04., 09:03

Immáron 63. alkalommal kerül megrendezésre a Közgazdász-Vándorgyűlést, az esemény házigazdája ezúttal Veszprém lesz. Szokás szerint a nyitó plenáris ülésen a magyar gazdaságpolitika első számú vezetői, így Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Windisch László,  Állami Számvevőszék elnöke, illetve Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke szólalnak fel. A program itt érhető el.

magyar gazdaságpolitika nagyágyúi
Megszólalnak a magyar gazdaságpolitika nagyágyúi az év gazdasági eseményén / Fotó: Huszár Márk

